El cameo de ‘The Boys’ que conecta con ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BOYS Y DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA]

Ayer Amazon Prime estrenó los tres primeros episodios de la nueva temporada de The Boys. La tercera, tras dos entregas de éxito creciente que han convertido esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson en el plato fuerte de la plataforma. Desde el inicio de su andadura, y gracias a la intuición del showrunner Eric Kripke, The Boys ha mostrado un saludable interés no solo en cuestionar a los superhéroes, sino también en elaborar una sátira sobre la inmersión de estos en la cultura pop, sobre todo a la luz de su omnipresencia en el cine comercial. Así es como, en los minutos iniciales del primer episodio de esta nueva temporada, The Boys ha alcanzado una nueva cima meta.

Estos nos muestran una sala de cine donde se proyecta Dawn of the 7 (‘El amanecer de los 7’). Oímos hablar de esta película en la segunda temporada, pero ha terminado llegando al cine de forma muy distinta. Stormfront (Aya Cash) resultó ser una nazi que había manipulado a Patriota (Antony Starr) para dominar el mundo, y una vez fue derrotada su papel en Dawn of the 7 ha sido interpretado por… Charlize Theron, en un cameo espectacular nada más empezar la serie. Es Theron, pues, quien interpreta a Stormfront en esta película, enfrentándose a un Patriota a quien dice: “Siempre estarás en mi corazón, pero el Cuarto Reich está en mi alma. Únete a mí y reinaremos juntos durante mil años”.

El cameo de Theron es especialmente divertido porque enlaza con una película reciente de superhéroes como es Doctor Strange en el multiverso de la locura, último largometraje del Universo de Marvel. En su escena poscréditos aparece Theron como Clea, una hechicera que en los cómics termina casada con Doctor Strange, y que bien podría tener más protagonismo en próximas películas. A la espera de que esto se concrete, Theron no ha dudado en prestarse para un proyecto que busca parodiar a los superhéroes cinematográficos, siendo su Stormfront solo la punta de lanza de un comentario de mayor amplitud.

Y es que Dawn of the 7 no solo referencia indisimuladamente Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (es decir, Dawn of Justice), sino que la gestación del film que explora la serie tiende otros puentes con Zack Snyder. Paralelamente al estreno de la tercera temporada, Amazon se ha esforzado en hacer creer que Dawn of the 7 es una película real, con una página web y una sinopsis propia: “Cuando la oscuridad anega el mundo y toda esperanza parece perdida, siete héroes se levantarán. Siete resistirán. Siete lucharán. Siete restaurarán la luz y la esperanza, y verán el sol de una nueva era. Esta es la historia real del mayor equipo de superhéroes que el mundo ha conocido. Es el Amanecer de los Siete”.

También con un tráiler que ha publicado en redes, y con una historia de fondo que nos devuelve a La Liga de la Justicia de Zack Snyder (y a otros films recientes sujetos de reshoots). En este episodio The Boys menciona abiertamente a Tony Gilroy y Joss Whedon, y presenta un movimiento de Internet que persigue el reestreno de Dawn of the 7 tal y como lo había concebido su director original, Adam Bourke. #ReleaseTheBourkeCut remite, obviamente, a #ReleaseTheSnyderCut, de tal forma que el mismo Zack Snyder no ha podido resistirse a mantener la broma vía Twitter.

“Enhorabuena al director Bourke. Me emociona que haya podido realizar su visión”, ha escrito compartiendo el tráiler de la película ficticia. The Boys ha inaugurado su tercera temporada por todo lo alto.

Congratulations to Director Bourke. Excited to see your vision realized. https://t.co/iPB3SFRqpa — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 20, 2022

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.