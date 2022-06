Chace Crawford, acosado en redes: el actor de 'The Boys' recibe amenazas de fans de 'Aquaman'

La capacidad de la gente en redes sociales para hacer el ridículo es infinita. Incluso con una serie tan claramente paródica y sarcástica como The Boys, ha habido gente que se la ha tomado tan en serio como para ofenderse con sus chistes o, más bien, con sus comentarios hacia otros (ficticios) superhéroes.

Tal ha sido el caso de Chace Crawford, encargado de dar vida a The Deep (Profundo), uno de los miembros de Los Siete y grandes personajes que ha dado la serie The Boys por su arco de villano a héroe y quién sabe si otra vez a villano en la próxima temporada. The Deep es sin duda uno de los personajes que muestran mayor humor y capacidad para reírse de uno mismo, pero también para hacer mofa de otros héroes fuera de su universo, como es el caso de Aquaman, al que le dedica más de un comentario jocoso durante la serie.

Comentarios que no han sentado nada bien a algunos "fans" del superhéroe de DC, que no han dudado en acudir al perfil de Chace Crawford en redes sociales para mandarle insultos e incluso amenazas: "De vez en cuando en Instagram recibo un: 'Vete a la mierda, chico pez. Crees que es divertido burlarse de Aquaman?. Y yo estoy como, 'perfecto. Eso es exactamente lo que quiero", desvela el actor en una entrevista.

Desgraciadamente, Crawford no es el único miembro de The Boys que ha recibido este tipo de comentarios por redes sociales. El showrunner de la serie, Eric Cripke, confesó hace un tiempo que también había recibido amenazas por parte de seguidores enfurecidos: "Cuando se me ocurrió la idea, nunca hubo resistencia por parte de mi equipo o de Amazon Studios. Sabíamos que íbamos a enfrentarnos a la ira de algunas personas, porque queríamos tocar las heridas de la sociedad. La serie ataca a personas poderosas representadas por personajes megalómanos... y aunque parezca increíble, estas personas poderosas tienen fans", explica Cripke.

Por fortuna Amazon sigue confiando en el humor de The Boys como demuestra el estreno de la nueva temporada este 3 de junio. La serie seguirá apostando por la filosofía que le ha llevado al éxito sin pararse a pensar en estos locos "fans": "Es propio de la naturaleza humana tener que reaccionar ante la ira o el odio que te dirigen. No voy a mentir y decir: 'No, me parece divertido'. Me afecta. Me molesta y todo, pero creo que es parte de mi trabajo no dejar que afecte al trabajo y no dejar que me obligue a dudar de mí mismo y de lo que estoy haciendo aquí. Así que, no, me tomo un momento, me siento apropiadamente horrorizado, y luego proceso mi camino más allá y vuelvo al trabajo de escribir el espectáculo", concluía Cripke al hilo de las amenazas y presiones que reciben.

