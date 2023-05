La tercera temporada de 'How to with John Wilson' será la última

How to with John Wilson llegó en el momento indicado: octubre de 2020, en plena emergencia pandémica, llena de gente con reticencia a salir a la calle o aún sumida en cuarentenas y cierres perimetrales. John Wilson, con la connivencia de Nathan Fielder, nos mostró un ángulo distinto de estas calles en el marco de una Nueva York que nunca habíamos visto de ese modo, a medio camino entre la absurdez, la extrañeza y el humor cariñoso. La serie fue aclamada universalmente, y HBO quiso que siguiera con una segunda temporada.

La segunda temporada de How to with John Wilson mantuvo el prestigio, y llegó a obtener a una nominación al Emmy a Mejor guion de programa de no ficción. Su planteamiento era sencillo: grabar con la cámara diversos planos urbanos y entrevistas a gente interesante, que al montarse Wilson se apañaba para respaldar una narrativa, en tanto a instrucciones para hacer algo hilarantemente específico. La fórmula era irresistible, y así la quiso apadrinar Fielder mientras él mismo triunfaba en HBO con Los ensayos. Mientras que Los ensayos ha sido renovada por una segunda temporada, How to with John Wilson llega a su final.

Wilson ha confirmado que la tercera temporada será la última, y que la rodó con esa idea en mente. “Cuando empezamos me parecía emocionante pensar que era la última. Terminó abriendo un montón de posibilidades narrativas que no estaban disponibles para nosotros antes y nos dio la libertad de intentar cosas ambiciosas”, cuenta el realizador. Aunque una parte de mí estaría encantada de seguir haciendo How to indefinidamente, me enorgullezco de intentar que siga resultando sorprendente, y preferiría terminar la serie mientras siga siendo así”.

“Desde el punto de vista temático, también llegamos a un punto de fuga en el final, y me pareció un lugar natural para despedirnos”. Esto no implica, sin embargo, que Wilson deje de trastear con su cámara. “Pienso seguir experimentando dentro de la no ficción. El proyecto de documentar el momento actual nunca termina, y aunque la obra cambie de título y de forma, siempre habrá algo que merezca la pena capturar. Es un milagro que un programa como este llegara a la HBO, y después de 18 episodios parece como si hubiéramos logrado algo increíble”

“No puedo estar más agradecido a HBO por su apoyo y por dejarnos experimentar en tres temporadas apasionantes. Así que si eres fan de la serie: gracias por verla y abróchate el cinturón, porque estás a punto de hacer un viaje de locos”, concluye Wilson. La tercera temporada de How to with John Wilson llegará a HBO Max este 28 de julio, con un nuevo episodio cada lunes hasta llegar al sexto y último el 1 de septiembre. Coincidiendo con el anuncio, se ha publicado un teaser de lo que viene.

