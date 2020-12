‘How to with John Wilson’ ha sido renovada y el mundo es un lugar un poco mejor ahora mismo

El pasado 23 de octubre poca gente lo sabía, pero era el día elegido para que se estrenara una de las grandes series del año. Fue cuando llegó a HBO How to with John Wilson, documental (por decirlo de algún modo) que se centraba en los inauditos descubrimientos registrados por la cámara de John Wilson, autoproclamado “neoyorquino inquieto”. Wilson filmaba así una serie de imágenes increíbles a lo largo de su ciudad, editándolas de forma que obedecieran a un propósito muy concreto: enseñar al espectador todo lo que debía saber sobre la memoria, el risotto, o incluso la cantidad de andamios que recorrían Nueva York.

Sus seis capítulos fueron cosechando un aplauso crítico cada vez caluroso, lo que ha acabado derivando en que HBO renueve How to with John Wilson por una segunda temporada, a estrenarse a lo largo de 2021. “La mirada de John es deliberada y cariñosa. Ver a la audiencia conectar con How to ha sido una gran alegría, y estamos deseando descubrir qué tiene que ofrecer 2021 con él tras la cámara”, contaba Amy Gravitt, videpresidenta de la programación de HBO, para medios como Variety.

How to with John Wilson finalizaba sus primeros capítulos en la víspera de la crisis del COVID-19, de forma que una segunda temporada rodada en plena pandemia puede deparar en escenas aún más sorprendentes que aquello a lo que nos acostumbró la entrega original. Nathan Fielder volverá a ejercer de productor ejecutivo, y esperemos que una vez se estrene su segunda temporada podamos toparnos con personajes tan chocantes como el cazador de pederastas, los conspiranoicos del efecto Mandela o los corruptos miembros del club de arbitraje. Seas bienvenido en tu regreso a las calles, John.