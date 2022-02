Tarantino, en conversaciones para dirigir la nueva serie de ‘Justified’

Cada vez que tiene oportunidad, Quentin Tarantino nos encoge el corazón al reafirmarse en su intención de solo dirigir una película más tras Érase una vez en Hollywood, y acto seguido retirarse para siempre. Lo que nos aboca a meses interminables donde tantea un proyecto u otro (le puso bastante empeño a una posible película de Star Trek, hasta que la cosa no dio más de sí) mientras no tiene por qué hacerle ascos a cambiar puntualmente de medio. Al fin y al cabo, Tarantino ya tiene cierta experiencia en televisión, habiendo dirigido episodios de Urgencias o de CSI, y ostenta un currículum que refrenda su posible vinculación a la futura serie Justified: City Primeval.

Justified: City Primeval es secuela de la serie Justified: La ley de Raylan, que nuevamente está en manos de FX con el protagonismo de Timothy Olyphant. Justified partía del relato Fire in the Hole de Elmore Leonard, donde se nos presentaba al marshal Raylan Givens. Este tipo duro, proclive a tomarse la justicia por su mano, apareció en más escritos de Leonard incluyendo una novela, Raylan, publicada a rebufo del éxito de la serie, y ha sido un personaje tan celebrado al disponer del rostro de Olyphant que la cadena se ha apresurado a planear una secuela para la serie. Una en la que Tarantino podría dirigir uno o dos episodios, según recogen medios como Deadline.

El director de Los odiosos ocho ultima conversaciones para intervenir en la serie, donde no tendría más rol creativo que el de la puesta en escena. City Primeval está en manos de Dave Andron y Michael Dinner como showrunners luego de que desempeñaran labores de guion y dirección en la serie previa, con el anterior creador Graham Yost ejerciendo ahora de productor ejecutivo. Olyphant volvería a interpretar al implacable marshal en lo que supondría su reunión con Tarantino, pues hace poco contó con un papel secundario en la citada Érase una vez en Hollywood. No obstante, Justified: City Primeval es un proyecto muy querido para el cineasta más allá de la presencia de Olyphant en él.

Y es que Tarantino es un fan irredento de Elmore Leonard. Adaptó una novela suya en la única película de su filmografía hasta la fecha que no parte de un guion original (Jackie Brown) y en años posteriores ha tratado de llevar al cine algún otro de sus libros, como por ejemplo Forty Lashes Less One. City Primeval es su oportunidad de volver a embarcarse en el universo de este novelista, puesto que se basa parcialmente en otro de sus libros, City Primeval: High Noon in Detroit. Para su salto a la pequeña pantalla, el Raymond Cruz que protagonizaba esta historia ha sido sustituido por Raylan Givens, articulándose como una secuela de Justified.

Justified: City Primeval nos cuenta cómo el marshal aparenta haberse retirado, dedicándose a sus deberes paternos en Miami. No obstante, en su camino se cruza un peligroso criminal, y Givens resuelve perseguirle hasta Detroit. FX tiene planeado desarrollar la serie a lo largo de este año, de forma que no tarde mucho en llegar a su parrilla.

