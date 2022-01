Timothy Olyphant volverá como el marshal Raylan Givens en la secuela de ‘Justified’

La obra de Elmore Leonard impulsó en 2010 la realización de Justified, subtitulada en España como La ley de Raylan. Esto último hacía referencia al protagonista, Raylan Givens, un marshal chapado a la antigua que aparecía con el enérgico rostro de Timothy Olyphant. Por entonces este ya había coqueteado con el western en Deadwood (papel que repetiría en la película-secuela de 2019) y su vínculo con los personajes inseparables del Oeste americano hubo de solidificarse con el celebrado papel secundario de la segunda temporada de The Mandalorian.

No cabía duda de que Olyphant deseaba seguir indagando en personajes de este tipo, de ahí que haya sido una alegría (para él y sus fans) que Justified: La ley de Raylan acabe de ser renovada tras su finalización en 2015. O no renovada exactamente: FX ha anunciado que la ficción desarrollada originalmente por Graham Yost tendrá secuela en forma de serie limitada, adaptando otra novela de Leonard. En este caso City Primeval: High Noon in Detroit, que dará el salto a la pequeña pantalla como Justified: City Primeval. Estará protagonizada por Olyphant, y seguramente en España podamos verla a través de AXN.

En la publicación de Instagram que confirma la noticia no se apunta nada más allá del regreso de Olyphant como Raylan Givens, pero echando mano del libro original podemos intuir los pasos que seguirá la trama. La historia de City Primeval, así las cosas, narrará cómo el ceñudo marshal viaja a Miami intentando atender a sus deberes de padre, y cómo durante la travesía decide dar media vuelta para marcharse a Detroit y perseguir a un peligroso criminal que responde al nombre de Clement Mansell.

En esta ocasión Yost ejercerá de productor ejecutivo, mientras que Dave Andron y Michael Dinner desempeñarán el papel de showrunners. Por ahora no se han confirmado otros nombres para el reparto aparte de Olyphant, y FX no tantea una fecha de estreno.

