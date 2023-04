'Succession' bate su récord de audiencia siguiendo la estrategia de 'Juego de tronos'

[Este artículo contiene SPOILERS de 'SUCCESSION' temporada 4, episodio 3]

Lo acabas de leer arriba pero, te volvemos a avisar, si no estás al día con Succession, no sigas leyendo, pues estamos a punto de comentar el que los fans no han tardado en bautizado como uno de los mejores episodios de serie de televisión. Normal que haya registrado hasta 2,5 millones de visualizaciones en HBO Max.

Cuando acabó la tercera temporada, nosotros ya lo dijimos: Succession es de esas series que pasará a la historia. Meses más tarde, el anuncio de que la cuarta sería la última entrega fue un duro golpe para los fans de esta familia disfuncional. ¿Qué haremos ahora sin las humillaciones e insultos que tanto hemos disfrutado?

Como no podía ser de otra manera, su creador Jesse Armstrong no ha defraudado y, ya en el tercer episodio de la última temporada, nos ha sorprendido con el giro más inesperado para el inicio de este final. Un tipo de plot twist al que los creadores de Juego de tronos ya nos tenían acostumbrados, pero que no esperábamos de una serie sobre una familia de empresarios.

Logan Roy ha muerto. Así, tal cual, en un vuelo con destino a Suecia para intentar salvar el acuerdo con la empresa de Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) mientras sus hijos celebraban la boda de Connor (Alan Ruck). Un secreto que Brian Cox había tenido que ocultar desde el rodaje de su propio funeral, al que asistió para despistar a los paparazzi, algo que ha admitido no haberle resultado fácil.

Este giro inesperado (su muerte era un desenlace más que probable teniendo en cuenta sus problemas de salud, ¡pero no en el tercer capítulo!), ha dejado en shock a los espectadores y ha elevado la serie a un nuevo récord de audiencia. El tercer episodio ha sido visto por 2,5 millones de espectadores, lo que supone un 22% más de visualizaciones respecto al episodio de la semana pasada y un 7% más respecto al primer capítulo de la temporada, según ha informado Deadline.

La última temporada está batiendo todos los récords anteriores. La premiere de la cuarta entrega ya supuso un aumento del 62% en comparación con los 1,4 millones de espectadores que reunió la premiere de la tercera temporada en octubre de 2021. Por aquel entonces, aquella fue la mayor premiere en cuanto a visualizaciones en la historia de HBO Max.

La pregunta que nos surge ahora es: ¿Qué más giros nos esperan en los 7 episodios restantes? ¿Cómo van a superarse? Aunque, visto este último capítulo, con miedo, mucho miedo, confiamos ciegamente y reconfirmamos que, pase lo que pase, Armstrong sabe perfectamente lo que hace.

