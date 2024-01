Sofía Vergara nos cuenta cómo se transformó en 'Griselda': “No quería parecerme a Gloria Pritchett”

Griselda Blanco no se parecía en nada a Sofía Vergara. Tampoco a Gloria Pritchett, el personaje que catapultó a la fama a la actriz colombiana en la longeva sitcom Modern Family. Por eso, uno de los mayores desafíos de Griselda, la serie de Netflix que explora la vida de la reina de la cocaína, ha pasado por convertir a Vergara en Blanco.

Se trata de un proyecto muy personal para la intérprete, que lleva años tratando de llevar a la pantalla la vida de la poderosa narcotraficante que lideró el cártel de Medellín y fue mentora de Pablo Escobar. "Yo no sabía, y soy colombiana, que había existido en la vida real una mujer en ese negocio tan brutal, con esos hombres", nos cuenta en su entrevista para CINEMANÍA.

Tras el éxito de Narcos, decidió contactar con el creador Eric Newman y proponerle una apuesta centrada en Blanco. A ellos se unió Andrés Baiz, cocreador y director de Griselda, quien enseñaría a la actriz protagonista a esnifar cocaína y fumar para el papel.

Vergara asegura que, pese al dilema moral que supone meterse en la piel de una jefa del narcotráfico y asesina como Blanco, supo que podía interpretarla porque conectaba con ciertos aspectos: "Solo con ser mujer, madre, inmigrante, con tener responsabilidades y tener que salir adelante sola".

"No se puede justificar cómo terminó y todo lo que hizo, pero era una mujer, era una madre, era una amiga", nos explica: "Yo viví en Colombia durante el narcotráfico, mi hermano era parte del negocio y murió. Yo me sentía muy identificada con muchísimas cosas".

Sofía Vergara, irreconocible como Griselda Blanco

Sofía Vergara como Griselda y en la premiere en Madrid Getty Images

La increíble transformación física también permitió a Vergara sentirse más cerca de Blanco. "Yo quería no parecerme para nada a mí, no parecerme a Gloria Pritchett, mi personaje por 12 años que la gente adoraba y reconocía", asegura la actriz: "No quería que la gente vea la serie y diga: 'Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada'. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo".

Así, el objetivo de la colombiana era alejarse todo lo posible de la imagen que el público tenía de ella y el personaje que la había lanzado a la fama. Por ello, trabajó durante mucho tiempo con los departamentos de peluquería y maquillaje para tratar de encontrar a Blanco en las decenas de pelucas y prótesis de nariz o cejas que tenían.

A la actriz le tocó actuar con dientes postizos, una nariz falsa y hasta cejas falsas para esconder sus rasgos y parecerse a Griselda. Además, cambió su forma de moverse: "Comencé a caminar diferente y me paraba diferente. Me ponía una ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo".

Sin duda, esta serie supone un gran reto profesional para Vergara, que también firma como productora. La actriz ha conseguido desaparecer para dejar lugar a la narcotraficante a la que interpreta y, aunque ha sido un desafío que ha durado años, reconoce habérselo pasado bien: "Fue difícil, pero entretenido".

