Sofía Vergara aprendió a esnifar cocaína para rodar su nueva miniserie de Netflix

Sofia Vergara se ha volcado por completo en su último proyecto para Netflix, la miniserie Griselda en la que se mete en la piel de la peligrosa narcotraficante colombiana Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína durante las décadas de los 70 y 80. La serie se estrena el próximo 25 de enero en la plataforma de streaming, pero la actriz de Modern Family lleva ya unas cuantas semanas de tour promocional.

El pasado martes le tocó visitar el Tonight Show de Jimmy Fallon, donde Vergara (experimentada como azote de presentadores televisivos con actitudes chungas), para pasmo de Fallon, llevó inadvertidamente al público a pensar que había consumido cocaína durante el rodaje de la serie cuando entró en detalles sobre la preparación de su personaje.

La actriz contó cómo el director de Griselda, André Baiz, fue quien tuvo que enseñarle ciertas prácticas relacionadas con las drogas que eran indispensables para la interpretación de su personaje y ella no sabía realizar correctamente; en concreto, su forma de fumar y de consumir cocaína.

"Yo no sabía hacer nada. Me enseñó a fumar. Me enseñó a tomar cocaína. Me lo enseñó todo", relató Sofía Vergara, mientras el público presente en el plató empezaba a reírse y Fallon hacía gestos nerviosos a la actriz indicándole que parase. "Fue alucinante porque, aunque tenga 51 años, nunca he sabido cómo encender un cigarrillo. Nunca he tomado cocaína. Así que fue una gran experiencia".

Con esa última frase estallaron más risas, y finalmente la actriz se dio cuenta de que podía haber gente malinterpretando sus palabras. "La cocaína era falsa, pero tenía que fingir", no tardó en aclarara. "Los cigarrillos también eran falsos. Todo era falso. Pero la interpretación era auténtica".

A continuación puedes ver el vídeo de la entrevista de Jimmy Fallon a Sofia Vergara; a partir del 25 de enero, podrás comprobar en Griselda qué tal aplicó las enseñanzas de su director.

