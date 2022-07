Sofía Vergara cumple 50 años: así alcanzó el estrellato la actriz colombiana más querida 

Modern Family convirtió a Sofía Vergara en una superestrella. Gracias a su divertido papel en la serie de Steven Levitan, la actriz y modelo colombiana, que ahora cumple 50 años, pudo experimentar la agradable sensación de encabezar varias veces la lista de las actrices mejor pagadas de la televisión, y se consolidó como una de las hispanas más influyentes en Hollywood. Pero Vergara, nacida y criada en la ciudad colombiana de Barranquilla, es una de esas celebridades que estuvo en el momento justo y en el lugar adecuado.

De niña, estudió en un instituto bilingüe dirigido por monjas donde los compañeros solían meterse con ella por su gran perímetro de pecho. Con apenas diecisiete años, estando un día en una playa de Cartagena, se acercó a ella un cazatalentos que le pidió permiso para hacerle una foto. Esta fotografía sirvió para que aquella voluptuosa y tímida joven terminase protagonizando un anuncio de Pepsi por el que cobró alrededor de cien dólares.

El spot (donde Vergara aparece en bikini y dando saltitos sobre la abrasadora arena de una playa, de camino a un puesto de refrescos) precedió a una breve carrera en el mundo de la moda en su país natal. La colombiana se inscribió en la escuela de odontología y a los 23 años, tras haber vivido un fugaz matrimonio con Joe González (con quien tuvo a su único hijo, Manolo), se mudó a Miami con su retoño en busca de un futuro mejor.

"Cuando eres soltera y tienes un hijo, te preocupas", contó. "Te preocupas todos los días, si no tienes suficiente dinero para pagar por su seguro médico, por su comida, por alguien que te ayude con él mientras trabajas,... Eso me impulsó a no ser nunca perezosa, a no temer al fracaso y a intentar siempre crear oportunidades para mí".

Sofia Vergara MANOLOGONZALEZVERGARA / INSTAGRAM

Estando en la ciudad floridana, Vergara firmó un contrato con Univisión y pasó una temporada presentando los programas Fuera de serie y A que no te atreves, lo que la ayudó a darse a conocer entre la comunidad latina del país. La cosa prometía muy bien cuando, a los 28, poco antes de que su carrera como actriz de cine comenzase, fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Al cabo del tiempo, Vergara contaría públicamente que pudo ser operada de manera satisfactoria y que, a raíz de esa enfermedad, se obsesionó un poco con la idea de llevar una vida saludable: “Pensé que a partir de entonces iba a comer todo orgánico, todo saludable, todo diferente. Me tomaba chupitos de espinacas. Era una locura. Pero después de los tres primeros meses te das cuenta de que no puedes vivir tu vida así, porque es agotador".

Presentando una gala de los premios American Comedy Awards, Vergara conoció al director estadounidense Barry Sonnenfeld, que quiso darle un pequeño papel en su comedia El gran lío (2002). Pero la colombiana tampoco lo tuvo fácil cuando se mudó a Los Ángeles con la intención de labrarse un futuro en la actuación (pese a no haber recibido nunca una clase de interpretación). “Soy rubia natural. Cuando empecé a actuar, iba a las audiciones y no sabían dónde ponerme, porque era voluptuosa y tenía acento, pero resulta que era rubia. Era ignorancia. Pensaban que todas las latinas se veían como Salma Hayek. En el momento en que me teñí el pelo de oscuro, ya fue: ‘Oh, es la chica latina sexy’”, comentó sobre la excluyente industria de Hollywood.

Sofia Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) ABC / SOFIAVERGARA / INSTAGRAM

2009 estuvo marcado por la consagración definitiva de Vergara, que habla un inglés fluido, tiene buena memoria y posee dotes para la comedia. Aquel año, pasó de ser una actriz de papeles menores (participó en la versión colombiana de Mujeres desesperadas) a protagonizar una de las series más exitosas de la televisión americana. Durante once temporadas, la actriz encarnó en Modern Family a Gloria Delgado-Pritchett, una franca colombiana con un hijo y casada con un hombre mucho mayor que ella. El susodicho estaba interpretado por el actor Ed O'Neill, quien, para decepción de Vergara, no hablaba español pero siempre estuvo dispuesto a ayudarla a entender sus líneas y los chistes más difíciles de traducir.

Aparecer en la sitcom de ABC le granjeó a Vergara varias nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro. También engrosó su patrimonio (solo en 2017 ganó más de cuarenta millones de dólares, según Forbes), le brindó contratos comerciales con marcas como Pepsi, Cover Girl, State Farm o Head & Shoulders (su hijo apareció junto a ella en uno de los anuncios de la marca de champú para la caspa), y la ayudó a desarrollar varias iniciativas empresariales (en pocos años lanzó varias líneas de moda para la cadena de supermercados Walmart, cofundó la empresa de contenidos audiovisuales Raze y creó la firma de moda íntima Eby).

El gracejo de Vergara engatusó a los seguidores de Modern Family, pero aquel papel llevó también a que muchos espectadores se burlaran del marcado acento latino de la actriz (exagerado a menudo a propósito) y opinaran que su personaje perpetuaba un montón de estereotipos sobre los latinos que viven en Estados Unidos. “Muchas chicas me dan las gracias porque ahora reciben más ofertas de trabajo para interpretar a hispanas con acento”, se defendió ella. “En la televisión se les ha quitado el miedo a la hora de contar con alguien con acento”.

Primer vistazo a Sofia Vergara como Griselda Blanco Cinemanía

Aunque Modern Family bajó el telón en 2020, Vergara, que en noviembre de 2015 se casó con el actor estadounidense Joe Manganiello, ha seguido estando en el candelero. A veces, muy a su pesar, como en el caso de la batalla judicial que libró con su exnovio el empresario Nick Loeb (con quien salió durante cuatro años de forma intermitente) por los derechos de los embriones que congelaron cuando eran pareja. Ella quería destruirlos, pero él quería hacer uso de ellos a través de un vientre de alquiler. Al final, un tribunal de Los Ángeles le dio la razón de forma definitiva a Vergara.

En otras ocasiones, la actriz capta todos los focos sobre las alfombras de las ceremonias de entrega de premios que pisa. Lo esperable cuando te llamas Sofía Vergara, eres un pibonazo y llevas años ocupando los primeros puestos en las listas de mujeres más sexys del mundo. "La gente suele decir que me pongo lo mismo en la alfombra roja", contó a la revista The Edit. "Pero yo conozco mi cuerpo: es muy voluptuoso y tengo los pechos de una stripper. Necesito que mis vestidos tengan una estructura y lleven una especie de armadura debajo. Hay tantas cosas bajo mis vestidos que algunas veces sangro al final de las alfombras rojas" .

Ahora bien, la colombiana también acapara titulares por sus logros profesionales. Hace poco, formó parte del jurado de America's Got Talent, apareció en un vídeo del cantante puertorriqueño Bad Bunny, y prestó su voz a la malvada serpiente de la cinta de animación Koati. En breve, va a dar vida también a la leyenda del narcotráfico colombiano Griselda Blanco en una miniserie dirigida por Andrés Baiz.

Porque Vergara es más polifacética de lo que algunos creen. Y encima se atreve con todo. O más bien con casi todo, porque a lo que sí que no parece estar ya dispuesta es a aguantar pendejadas. "Al principio de tu carrera, te toca hacer lo que tienes que hacer, pero ahora ya no tengo que hacerlo", dejaba claro hace poco. "No necesito sacrificar mi cordura, ni el tiempo con mi familia, si lo estoy pasando fatal. Esa es una de las cosas buenas de [alcanzar cierto nivel de] logros: puedes tomar esas decisiones".

