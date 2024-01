Sofía Vergara, fábrica de 'zascas': todas las veces que la actriz ha ridiculizado a presentadores

Sofía Vergara es indudablemente una de las actrices más consolidadas en la pequeña pantalla norteamericana. Su personaje de Gloria Pritchett en la longeva sitcom Modern Family le valió hace 15 años la fama internacional y, desde entonces, se ha convertido en una de las estrellas latinas más fulgurantes en el firmamento de Hollywood.

La actriz colombiana cambia ahora de registro en su nueva serie, Griselda, en la que da vida a la narcotraficante Griselda Blanco, fundadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. Vergara ha visitado Madrid para promocionar a ficción, que llega el 25 de enero a Netflix, y, entre sus compromisos profesionales, ha asistido a El Hormiguero.

La entrevista no ha tardado en hacerse viral debido a las contestaciones ingeniosas de la actriz a Pablo Motos. Además de poner en duda que el presentador haya visto Griselda al completo, la invitada lo ha acallado con declaraciones como "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste tan genéricamente" o "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en EE UU?", entre otros comentarios.

Esta no es la primera vez que Vergara responde con astucia y sin filtros a un presentador estrella de los llamados talk shows. Recordamos otras veces en las que la colombiana ha demostrado que, en una entrevista televisiva, ella siempre gana.

Sofía Vergara y David Letterman

Sofía Vergara siempre tiene las mejores respuestas para los comentarios cuestionablemente jocosos de un presentador. Sin ir más lejos, tenemos esta entrevista de 2010 con David Letterman en la que la colombiana habla de cómo en su país, como en Los Ángeles, el clima se mantiene similar a lo largo de las estaciones.

Cuando esta le dice a Letterman que debería visitar Colombia, él responde: "Me da miedo que me secuestren". "Ni siquiera saben quién eres", zanja ella.

Sofía Vergara y Ellen DeGeneres

Vergara ha visitado el show de DeGeneres en numerosas ocasiones y nos ha regalado charlas memorables. En una de las más recordadas, la presentadora muestra una foto que le sacó la actriz durante el rodaje de una campaña publicitaria que compartían.

DeGeneres bromea con que Vergara no era capaz de pronunciar los ingredientes durante el rodaje y la colombiana contraataca afirmando que no tiene sentido que pongan guapa a Ellen y la dejen a ella dar la información importante.

Sofía Vergara y Conan O'Brien

En el siguiente encuentro con Conan O'Brian, la actriz se queja de que llevaba tiempo sin ir a su programa. "¿Me has echado de menos?", pregunta la intérprete, en tono de mofa, a lo que el presentador responde: "Te he echado mucho de menos. Te quiero". Ella, rotunda y provocando la risa de los espectadores, dice: "No seas tan espeluznante".

Sofía Vergara y Kevin Hart

La actriz también se ha pasado por el programa Hart to Heart, de Kevin Hart, donde se ha burlado del presentador: "¿Por qué contratar a Kevin Hart, que solo habla inglés, en lugar de contratar a Sofía Vergara?".

Pero aquí no acaba la cosa porque la actriz no pierde la oportunidad de seguir vacilando a Hart y arrancar más carcajadas al público.

"Eras mucho más guapo en aquel momento y más joven", "¿Me vas a dejar hablar en algún momento?" o "Parece que te está dando un ataque" son algunas de las joyitas que Vergara le suelta, antes de fulminarlo con un: "Somos minorías, no tuvimos las oportunidades que tiene todo el mundo. Pero incluso alguien que suena como yo o se parece a ti puede hacerlo".

Sofía Vergara y Jimmy Kimmel

Y como colofón, aunque para ser justos se trata de una broma pactada, cómo olvidar el programa en el show de Jimmy Kimmel en el que presentador y actriz deciden leer tuits crueles de la gente. Vergara finge ir enfadándose más y más, y explota cuando el presentador lee: "Sofía Vergara, ¿alguien ha revisado si tiene pene?".

La intérprete le da un tortazo y responde: "Seguro que más grande que el tuyo". Al marcharse, no puede contener la risa. Aunque se trata de una burla pactada, no deja de ser divertido ver la reacción de la actriz y algo nos dice que esa última frase de Vergara pudo ser improvisada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.