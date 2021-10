Sexo, dragones y trajes horteras: estas son las series más esperadas de HBO Max

Ya es oficial: HBO ha pasado a ser HBO Max, con todas las mejoras en funcionalidad y prestaciones que eso supone para la plataforma. También en lo que ha contenido se refiere, ya que el servicio de VOD de WarnerMedia engloba producciones de Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals.

Series y películas clásicas, estrenos directamente de la gran pantalla, animación, los superhéroes de DC, apuestas locales y muchos proyectos imprescindibles que llegan ahora y en los próximos meses. La oferta es inabarcable y, por eso, hemos querido traerte las series que tendrás disponibles próximamente en HBO Max y no te puedes perder por nada del mundo.

'La Casa del Dragón'

HBO ha sido la casa de series tan aclamadas como Los Soprano o The Wire, pero si en los últimos años un fenómeno ha marcado la diferencia dentro de su catálogo, aproximando la TV al cine, ese ha sido Juego de tronos. Cuesta imaginar un mundo en el que no supiéramos qué era Poniente ni conociéramos a los Caminantes Blancos, en el que no habláramos Dothraki ni usáramos términos como vidriagón, dracarys o fuego valyrio.

El universo creado por George R. R. Martin se expande ahora con La Casa del Dragón, precuela que nos sitúa 200 años antes de los eventos de Juego de tronos para contarnos la historia de la Casa Targaryen. Entre los protagonistas, tenemos a Matt Smith en el papel del príncipe Daemon Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower, Paddy Considine encarnando al rey Viserys Targaryen y Emmy D'Arcy dando vida a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Además, Steve Toussaint interpretará a Lord Corlys Velaryon, más conocido como Serpiente de Mar; Eve Best a su esposa, la princesa Rhaenys Velaryon y jinete de uno de los dragones; Rhys Ifans será Otto Hightower, la mano del Rey Viserys Targaryen; y Sonoya Muzuno encarnará a Mysaria, la aliada más fiel del príncipe Daemon Targaryen, heredero al trono.

'And Just Like That'

Regresa Sexo en Nueva York, otra de las joyas de la corona de HBO, y lo hace con una continuación en la que volveremos a reencontrarnos con Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) creando tendencia por las calles de Nueva York.

La ficción, que llega en diciembre, contará con 10 capítulos en los que también aparecerán Chris Noth como Mr. Big, el recientemente fallecido Willie Garson en la piel de Stanford Blatch, Mario Cantone como Anthony Marentino, Evan Handler como Harry Goldenblatt y David Eigenberg en la piel de Steve Brady.

La ausencia más destacada es la de Samantha, interpretada por Kim Catrall, la cuarta protagonista de la exitosa serie original. ¿Será esta nueva etapa lo mismo sin sus siempre desprejuiciados consejos amorosos y sexuales?

'El Pacificador'

Uno de los grandes descubrimientos de El Escuadrón Suicida de James Gunn fue el villano con casco más hortera y carismático que conocerás. Y quien mejor lo describe es el actor que le da vida, John Cena: "Tiene una pistola enorme para compensar otras cuestiones, un casco que parece un retrete y su eslogan es: ‘Quiero la paz tanto como para matar hombres, mujeres y niños para defenderla’. Eso es un oxímoron, así que, sí, está bastante jodido”.

Pese a todo, el personaje se ha ganado serie propia que llegará en enero de 2022 y en la que Gunn promete explorará sus orígenes. De momento, en el primer adelanto que ha lanzado HBO Max podemos apreciar que al protagonista le tocará suportar las burlas de los trabajadores de Amanda Waller (Octavia Spencer). Y, sí, nosotros también estamos deseando conocer a su mascota, Eagly.

'Venga Juan'

Tras Vota Juan y Vamos Juan, Javier Cámara vuelve a ponerse el traje de Juan Carrasco en este nuevo periplo de ocho episodios firmado por Diego San José. En esta tercera entrega, el protagonista, ya con pelo, ha llegado al pico más alto de su carrera, pero no hay espacio para su mujer Paula, su hija Eva y su antigua jefa de prensa, Macarena.

Todo se viene abajo (clásico auge y caída de un político) cuando reaparece en su vida lo único de lo que nadie se puede librar nunca: Logroño. Unos papeles involucran a Juan en una trama de corrupción municipal, dando comienzo a una cuenta atrás para evitar su ingreso en prisión. Suerte que vuelve a contar con María Pujalte, Adam Jezierski, Joaquín Climent, Cristóbal Suárez, Yaël Belicha y Esty Quesada, y se une a ellos Oscar Martínez. Estará disponible en HBO Max el 28 de noviembre.

'The Sex Lives Of College Girls'

Después de la magnífica Yo nunca (raza, adolescencia y John McEnroe en una misma serie, imposible fallar), Mindy Kaling regresa a la pequeña pantalla con esta comedia que nos traslada a la prestigiosa universidad de Essex en Nueva Inglaterra, con cuatro estudiantes novatas y compañeras de piso, pura contradicción y hormonas agitadas a las que adorarás mientras te exasperan.

Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renée Rapp y Alyah Chanelle Scott se meten en la piel de las protagonistas, a quienes acompañaremos en su recién estrenada vida universitaria, con sus pros y sus contras. Estas cuatro compañeras de piso, así como el resto de personajes que las rodean, representan diferentes razas, orígenes socioeconómicos y procedencia en lo que a su educación se refiere.

Pese a no ser autobiográfica, Kaling ha reconocido que se ha inspirado en su experiencia y la de Justin Noble (coguionista) en Dartmouth y Yale, respectivamente. Así, la serie promete autodescubrimiento, clubs deportivos, fiestas con desnudos y liberación estudiantil, pero también desigualdades o estigmas raciales y de género a los que las protagonistas deberán hacer frente. Llegará el 18 de noviembre a la plataforma.

'Station Eleven'

Aunque la premisa de esta apuesta postapocalíptica pueda sonarte muy actual, Emily St. John Mandel escribió la novela en la que se basa en 2014: seguimos a los supervivientes de una devastadora pandemia mundial mientras tratan de reconstruir la sociedad. Patrick Somerville (Maniac) se ha encargado de la adaptación, firmando como showrunner.

Himesh Patel (Yesterday) da vida a Jeevan, un alma perdida y desempleada que se convierte en un líder tras la debacle. Mackenzie Davis se mete en la piel de Kirsten, quien representa obras de Shakespeare. A ellos se unen Lori Petty, Gael Garcia Bernal, David Cross, Enrico Colantoni, Danielle Deadwyler y Nabhaan Rizwan. La ficción se estrenará en diciembre.

'Station Eleven' Cinemanía

'¡García!'

He aquí otra apuesta española a la que conviene no perder la pista. Basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, Sara Antuña y Carlos de Pando se han encargado de la adaptación de esta sátira que llegará en 2022, con Eugenio Mira dirigiendo sus seis episodios. La historia se ambienta en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político.

Allí conocemos a Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. Un soldado perfecto con una fuerza sobrehumana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas al que Antonia acaba de despertar después de seis décadas congelado.

García, cual Capitán América patrio, se siente desorientado y confuso en una España que encuentra completamente cambiada. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia se ven involucrados en una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura. Ortiz y Velilla encabezan un reparto en el que también están Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Reyes, Nico Romero, Helio Pedregal, Mario Pardo, Miki Molina, Marina Gatell, Pepe Ocio y Silvia Abascal.

'Conversations With Friends'

Sally Rooney escribió con Normal People la novela más honesta y alejada de arquetipos sobre el primer amor, y su adaptación televisiva lo respetó con todos los elementos audiovisuales a su disposición. No había nada estereotipado ni utópica en las ideas y venidas de Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal); solo la cruda, sencilla y bella realidad.

HBO Max nos traerá en 2022 Conversations With Friends, basada en la primera novela de Rooney (Conversaciones entre amigos en castellano), con Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn y Jemima Kirke. Se trata de un complejo 'ménage à quatre', una historia de amores libres y relaciones ambiguas que ofrece un retrato honesto de una generación que rechaza las etiquetas impuestas.

'Conversations with Friends' (Hulu, BBC y HBO Max) Cinemanía

'Tokyo Vice'

El regreso de Michael Mann a la televisión viene acompañado de criminales, yakuzas, Rinko Kikuchi, Ansel Elgort, Ken Watanabe y seguro que neones, muchos neones.

Tokyo Vice adapta un libro homónimo (Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan) escrito por Jake Adelstein y publicado en 2009. En él rememora sus años en Tokio y su experiencia siendo el primer periodista no japonés del mayor periódico nipón, el Yomiuri Shinbun. Elgort es el encargado de dar vida a Jake Adelstein, el protagonista, mientras que Rinko Kikuchi será su supervisora en el Yomiuri Shinbun,

La idea de adaptar Tokyo Vice como serie de televisión se reactivó con Michael Mann como productor ejecutivo y director del primer episodio. La ficción llegará a la plataforma en 2022.

'Tokyo Vice' Cinemanía

