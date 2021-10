Cómo pasar de HBO a HBO Max: guía básica para suscriptores

Llega la fecha marcada en el calendario de la compañía WarnerMedia para el lanzamiento de la plataforma HBO Max en España. Un proceso de incursión en el mercado europeo y asiático que tendrá lugar hasta finales de año y continuará en 2022, después de su aterrizaje en Estados Unidos y América Latina. La plataforma HBO será sustituada así este 26 de octubre por el nuevo servicio de streaming, para lo que los suscriptores tan solo tendrán que llevar a cabo un sencillo paso.

Para los suscriptores habituales de la plataforma

La compañía ha informado estas semanas a los susciptores de HBO España que esta plataforma pasará automáticamente a ser HBO Max. Sin embargo, este nuevo servicio intentará dejar en el pasado la desfasada interfaz a la que la audiencia entraba hasta el momento. Una de las grandes críticas que había recibido HBO.

Para poder acceder a la nueva plataforma será necesaria la descarga de la nueva app de HBO Max. Posteriormente, el inicio de sesión se realizará con la actual información con la que ya accedíamos al servicio de HBO.

Una vez dentro, la nueva plataforma pedirá al usuario que introduzca de nuevo los datos de facturación (con algún que otro descuento disponible). HBO Max ha emitido correos explicativos a los suscriptores, donde detalla todo este asunto. "Usted es responsable de actualizar y mantener el Método de pago asociado a su Tarifa de suscripción. Si cambia su Método de pago, es posible que también cambie su ciclo de facturación anterior".

Con un precio de 8, 99 euros al mes, con la opción anual de 69,99 €, los espectadores podrán contar con algunas series que aún no habían llegado a nuestro país: Hacks, Made for Love, Starstruck, The Other Two o la nueva Gossip Girl. Además, también disfrutaremos de nuevas ficciones patrias: Todo lo otro, Pobre diablo, Venga Juan o ¡GARCÍA!.

Para los partners y los nuevos suscriptores

En el caso de la gente que acceda a través de partners tendrá que ponerse en contacto directo con ellos, en el caso de que el cambio automático no se produzca. De hecho, la plataforma estará disponible para todos los clientes de Vodafone, con las mismas condiciones que ya poseían con HBO España. Las empresas con acuerdos serán responsables del precio y los métodos de pago de sus compradores.

Por su parte, los nuevos clientes accederán directamente desde la app nueva de HBO Max y podrán suscribirse a través de la página web, y después seleccionar la suscripción que decidan. Además, también podrán disfrutar de algunos periodos de prueba gratuitos. Un universo nuevo de posibilidades que llega para confrontar a Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, en un mercado cada vez más competitivo.

