Ha llegado el día: HBO pasa a ser desde hoy HBO Max, la nueva plataforma de WarnerMedia que engloba producciones de Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals. Además, promete mejoras en funcionalidad y prestaciones de contenidos.

Todavía tocará esperar para poder disfrutar de algunas de las apuestas televisivas más esperadas de este nuevo servicio de VOD, como Just Like That, la continuación de Sexo en Nueva York que se estrena en diciembre; El Pacificador, con John Cena poniéndose otra vez el traje más hortera de DC en enero de 2022; o La Casa del Dragón, la precuela de Juego de tronos. Sin embargo, HBO Max aterriza con Todo lo otro, Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof y estas otras series imprescindibles que aún no se han podido ver en España.

'Hacks'

Si el nombre de esta ficción protagonizada por Jean Smart te suena es porque fue una de las grandes triunfadoras en las categorías cómicas en los Premios Emmy 2021: mejor actriz principal para Smart, mejor dirección para Lucia Aniello (también creadora) y mejor guion para Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

¿Y qué tiene de especial esta apuesta que ya ha encandilado a la crítica y al público norteamericano? A una Smart brillante, abrazando el humor negrísimo como una veterana monologuista de Las Vegas que instruye a su nueva discípula (Hannah Einbinder) en el arte del stand-up.

La ficción, que tendrá segunda entrega, cubre todos los frentes, también el de la crueldad de la industria del entretenimiento hacia una mujer que envejece. Ingeniosa, relevante, feminista, Hacks tiene todo para conquistar tu corazón seriéfilo.

'Made for Love'

Otra comedia imprescindible que encontraréis en la plataforma es esta protagonizada por Cristin Milioti (Cómo conocí a vuestra madre, hipnótica en Palm Springs), que prepara su segunda temporada. Si aún necesitáis más razones para echarle un ojo, Made for Love absorbe géneros (humor, terror, ciencia-ficción) para contar la historia de una joven que descubre que su marido, dueño de una empresa tecnológica, le ha implantado un chip en el celebro que le permite monitorizar sus pensamientos y rastrearla.

Basada en la novela homónima de Alissa Nutting, quien también ha participado en el guion, estamos ante una serie arriesgada, inesperada, que incluso cuenta con una muñeca sexual en un rol secundario (cuando la veáis, sabréis que va en serio) y ahonda como ninguna otra obra en la disyuntiva entre nuestra dependencia tecnológica y cómo esta ataca más y más a nuestra privacidad. A lo Black Mirror, pero con más humor y un amor muy malentendido.

'Starstruck'

La premisa de esta 'rom-com' por las calles de Londres puede resultar cursi e inverosímil: una estrella de cine se acuesta de una chica normal, pluriempleada y sin relación alguna con la fama. Sin embargo, los creadores Rose Matafeo y Alice Snedden hace de esta historia 'de cuento de hadas' un gozo hilarante y emotivo.

Gran parte de su éxito reside en la química perfecta de sus enamorados, Jessie (Matafeo, la creadora), una millennial adorable pero algo desastre, y Tom (Nikesh Patel), que personifica la fragilidad de la estrella famosa y atractiva. Una fantasía que todos hemos podido tener, pero que resulta más hechizante, natural, genuina e inmensamente divertida en esta apuesta. Esta sucesora de Fleabag (eso dicen...) ya tiene una segunda temporada confirmada.

'The Other Two'

Con dos temporadas disponibles y una tercera en camino, la comedia veterana de Comedy Central es una sátira descacharrante sobre la industria del entretenimiento creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, ambos dos pesos pesados en la sala de guionistas de Saturday Night Live.

Cuando los hermanos Cary (Drew Tarver) y Brooke Dubek (Heléne Yorke) descubren que su hermano preadolescente, Chase (Case Walker), se ha vuelto un cantante famoso gracias a Internet, se proponen ayudarlo a lidiar con el éxito y, de paso, utilizarlo para reflotar sus estancadas carreras. Preparaos para un sinfín de referencias pop (atentos a la parodia de Call Me By Your Name) y mucha confusión emocional.

'Gossip Girl'

Volvemos a la escalinata del MET, esta vez con un nuevo reparto centennial que toma el testigo de Blair (Leighton Meester), Serena (Blake Lively) y compañía por las calles de Nueva York. Pero mucho ha cambiado en estos ocho años que han pasado desde que nos despidiéramos de los más pijos del Upper East Side y aquella Reina Cotilla que resultó ser Dan Humphrey (Penn Badgley).

Para empezar, aunque la secuela/reinicio se nutre de las novelas juveniles de Cecily von Ziegesar, cambia de protagonistas. Los iremos conociendo a través de los ojos de Zoya (Whitney Peak), que ejercerá un papel similar al de Dan en la Gossip Girl original, siendo nuestra vía de entrada en el mundo exclusivo de personas mucho más repelentes.

Julien Calloway, una influencer de éxito interpretada por Jordan Alexander, ejerce el rol alfa más parecido a Blair en este grupo de amigos junto a su novio Obie (Eli Brown). Entre el resto de personajes, están Audrey (Emily Alyn Lind) y su novio de toda la vida, Aki (Evan Mock), dos retoños de las familias más ricas de Nueva York; o el libertino con acento alemán Max Wolfe, encarnado por Thomas Doherty en un rol muy ese Chuck Bass que te encantaba odiar. ¿Los echabas de menos? Tranquilo porque tendrán segunda temporada.

