Estas son las claves del éxito de las series coreanas: hablamos con la guionista Ha Su-jin

La Ola Coreana, o Hallyu, ha llegado para quedarse a nuestra vida cotidiana. Los grupos de K-pop arrasan en las listas de reproducción y las series procedentes de Corea del Sur, o k-dramas, son ya presencia fija en los servicios de streaming. Con paisajes nunca antes vistos, una cuidada banda sonora y un estilo de narrativa propio, estas telenovelas se han ganado el cariño de millones de fans por todo el mundo.

Plataformas generalistas como Netflix cada vez apoyan más este tipo de creaciones. No solo comprando series ya producidas, sino formando parte de este proceso semana a semana, como en el caso de La Reina de las Lágrimas o Urgencias existenciales. Sin doblaje al castellano en su amplia mayoría y con episodios de una hora en los que el romance y la comedia van de la mano, se puede encontrar ya una gran variedad de ellas.

Ha Su-jin, la guionista de 'Los casamenteros', visita Madrid

De la misma manera funciona Viki, una plataforma dedicada exclusivamente al "entretenimiento asiático". Con un catálogo gratuito y obras exclusivas dentro de su sección de pago, esta aplicación se ha convertido en el referente en el mundo de los doramas japoneses y los k-dramas. Las temáticas a tratar, como en cualquier otra serie, son prácticamente infinitas, aunque una de ellas ha destacado por encima del resto: las tramas históricas.

Prueba de ello es la visita a España de Ha Su-jin guionista de series como Daddy Long Legs, How to use guys with secret tips o Sell your Haunted House. Enmarcada dentro de las actividades del Club de tertulias sobre series coreanas, el k-drama Moim 2024, celebrado en la sede del Centro Cultural Coreano en España; la autora visitó la capital para presentar su último trabajo, The Matchmakers (Los casamenteros). La serie, actualmente disponible en la recién mencionada Viki, presenta un drama palaciego inspirado a mediados de la era Joseon (1392-1910).

Jung Soon Deok, interpretada por Cho Yi Hyun, es viuda y se dedica a escondidas de su familia a ser casamentera. Aunque su caso es especial, pues solo con mirar a los solteros sabe perfectamente quién será su novia ideal. Por otra parte, se encuentra Shim Jung Woo, interpretado por Rowoon, que al igual que Cho Yi es viudo. Su mujer, la hija del rey, murió poco después de casarse con ella. Sin embargo, al ser nobles, ninguno de los dos puede volver a casarse.

La personalidad gruñona de Shim Jung, considerado uno de los hombres más inteligentes del país, no puede chocar más con la de la astuta Jung Soon, aunque ambos deberán trabajar codo con codo para poder encontrar marido a algunas de las mujeres más importantes de Joseon. La avanzada edad de las mujeres, y los diferentes puntos de vista del dúo protagonista, podría suponer un problema para lograr su objetivo. Aunque, quizás, la unión de los diferentes nobles no sea la única que se dé.

La importancia de la investigación previa

Personajes carismáticos, una ambientación perfectamente lograda y la capacidad de jugar con el vocabulario de la época hasta modernizarlo es lo que ha logrado que la serie haya logrado convertirse en una de las más vistas. Sin embargo, el proceso de creación no ha sido fácil. Y es que, aunque la narrativa siga un proceso muy similar a las obras centradas en la vida cotidiana, el equipo de documentación es esencial.

"Cuando escribimos un guion de época antigua, se debe de considerar especialmente las investigaciones existentes sobre la historia. Si bien, en el caso de los extranjeros que ven la obra no sabrán si es correcto o no, los coreanos sí que pueden entenderlo. La ambientación está basada en hechos reales, tenemos que tener especial cuidado en los posibles fallos históricos" asegura Ha Su-jin. Este trabajo de investigación tan meticuloso es tanto "positivo como negativo", nos cuenta la guionista, puesto que "sobre dinastías como la Joseon hay una gran cantidad de trabajos, por lo que es fácil encontrar información. Sin embargo, hay que ser especialmente cuidadoso".

Uno de los puntos más llamativos de la obra es la capacidad que tiene para contar una historia sin la necesidad de "pasarlo mal". A diferencia de muchas otras obras de esta temática, donde el cliché del contrapunto de los protagonistas que se convierte en el enemigo por el mero hecho de serlo, en Los casamenteros el verdadero handicap no es otro que el propio destino. "Creo que hay muchos motivos por los que al público le ha gustado la obra, pero especialmente opino que puede ser porque no es nada violenta", confiesa Ha Su-jin.

"Es una obra tranquila, donde se habla simplemente de diferentes tipos de amor. Son relaciones que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, y en cualquier época. Son amores valientes y bonitos. De hecho, una de las cosas que más me suelen decir los fans es que al ver la serie no han sentido estrés", ha asegurado, "todos los personajes, buenos o malos, tienen su historia y su porqué".

Cómo hacer de una obra un éxito

Sin embargo, uno de los procesos más complicados de la producción de los k-dramas es la elección de los protagonistas. Guionistas como Ha Su-jin deben de ofrecer tramas que gusten a los actores principales, pues su fama es fundamental para dictaminar si la obra llegará o no a ser conocida internacionalmente. "Creo que en España ha gustado mucho por el protagonista masculino, Rowoon", y no es para menos, teniendo en cuenta que el actor cuenta con un gran número de fans no solo por su papel como intérprete, sino por su pasado como cantante en el grupo SF9.

"Los protagonistas afectan bastante. Nosotros tuvimos suerte, porque Rowoon anteriormente había también trabajado en una obra de temática historia", explica haciendo una referencia al k-drama El Afecto del rey, disponible en Netflix. Y es que, como así nos aclara, hacer este tipo de papeles no es sencillo, no solo por las diferencias en el registro a la hora de hablar, sino porque necesita, al igual que el resto de los trabajadores, tener unos conocimientos previos sobre el comportamiento de la época.

"Nosotros preferimos siempre trabajar con actores famosos. Estos suelen tener siempre un gran fandom establecido y muy fiel en varios países de Asia. Por eso podemos exportar el producto y llegar a más medios. Para nosotros es un alivio antes de empezar", nos explica. Del mismo modo, el papel del guionista es esencial, pues tienen que "escribir historias interesantes para que los actores las elijan".

Aunque no solo es importante el papel de los actores, sino la accesibilidad de las obras para los diferentes mercados. En este sentido, en Corea del Sur uno de los grandes puntos de Los casamenteros, como así nos cuenta Ha Su-Jin es que se emitió "en la televisión pública y en un muy buen horario", por ello no solo ganó audiencia, sino que el proceso de investigación también se agilizó. En el caso del mercado extranjero, la aparición de plataformas como las mencionadas anteriormente fueron fundamentales para la evolución del género, "especialmente durante los años de Covid".

España, un referente para las series coreanas

Actualmente, Ha Su-Jin se encuentra trabajando en su nueva obra, y aunque no nos ha dado muchos detalles sobre qué tratará, sí que nos confiesa que "comenzará en España y posteriormente continuará en Corea". Y es que, la guionista es gran fan tanto de las series españolas como de su gente: "Son personas muy amables y me gusta mucho su pasión". Aunque, para poder conocer la historia, todavía habrá que esperar.

Este no sería el primer k-drama centrado en nuestro país, pues en 2018 se estrenó Recuerdos de la Alhambra. La serie, disponible en Netflix, se basa de una comedia romántica centrada en el famoso monumento de Granada y que mezcla el amor con la fantasía. Las buenas relaciones entre España y Corea del Sur quedan demostradas gracias a series como esta, por lo que no sería de extrañar que próximamente se estrene la idea de Ha Su-Jin.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.