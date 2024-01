11 series que acabaron demasiado pronto y deberían volver

Cualquier final de serie resulta traumático para el espectador que la ha seguido fielmente en televisión o servicio de streaming. Al fin y al cabo, toca despedirse de unos personajes y una trama que han estado presentes en nuestro día a día, en los que hemos invertido tiempo y probablemente muchas emociones.

Sin embargo, la experiencia puede ser aún más dolorosa si la ficción en cuestión termina de forma abrupta o precipitada, tras una o dos temporadas, dejando al público con la sensación de que quedaba mucho más por contar. Ha sido el caso de fenómenos recientes como Mindhunter o apuestas posteriormente consideradas de culto como Firefly o Freaks and Geek.

Repasamos 11 series que dieron por finalizada su andadura demasiado pronto y deberían volver.

'Mindhunter' (Netflix)

'Mindhunter' Cinemanía

En 2017, David Fincher volvió al universo de los serial killers con la adaptación del libro del investigador del FBI John E. Douglas. En una de sus incursiones más certeras en el género que tan bien maneja, con una apuesta a medio camino entre Seven y Zodiac, nos trajo a dos agentes que exploraban la psicología de asesinos en serie en los años 70.

Tras dos elogiadas temporadas e ideas para una tercera entrega, la serie quedó en suspenso debido en parte al agotamiento de Fincher, pero también al alto coste que suponía para Netflix. Ahora, en una entrevista para Awards Daily, el actor Holt McCallany ha afirmado que estaría dispuesto a regresar a la ficción si David así lo decidiera: "No digo que vaya a volver, depende de lo que David quiera. Han pasado unos años, es poco probable, pero que David lo esté pensando es esperanzador".

'Freaks and Geeks' (Pluto TV)

'Freaks and Geeks' Cinemanía

Esta maravillosa comedia de instituto llegó a la pequeña pantalla en el año 2000, con un equipo y un reparto prácticamente desconocidos. Más allá de Judd Apatow, que ya tenía proyectos que le avalaban cuando firmó como productor de esta ficción, su creador Paul Feig era un recién llegado a Hollywood.

En cuanto a sus actores (Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, John Francis Daley, Jason Segel, Busy Philipps), la mayoría acababan de arrancar sus carreras. Lamentablemente, y aunque ahora Freaks and Geeks esté considerada una de las mejores series del género, solo duró una temporada. Convertida en clásico con el paso del tiempo, ¿no podríamos resucitarla y ver cómo les ha ido a aquellos estudiantes de Michigan?

'Firefly'

'Firefly' Cinemanía

Aunque en esta lista hemos evitado incluir ficciones con futuros revivals o películas finales como Veronica Mars o Sense8, con Firefly hemos hecho una excepción. Tal vez porque la andadura televisiva de esta ficción firmada por Joss Whedon fue llamativamente corta para lo mucho que se ha reivindicado posteriormente.

Aquellos cowboys espaciales comandados por Nathan Fillion protagonizaron un western de ciencia-ficción que, 18 años después de Serenity, la película derivada con la que cerraron la travesía, sigue sumando adeptos ansiosos por más aventuras con estos forajidos. Eso sí, Fillion ya ha asegurado que un revival de la serie sin Whedon, 'cancelado' en Hollywood tras las acusaciones de Ray Fisher o Charisma Carpenter, no tendría sentido.

'Carnivàle' (HBO Max)

'Carnivàle' Cinemanía

Los EE UU de la Gran Depresión, un joven protagonista con habilidades curativas y un circo. Es el punto de partida de una de las series más retorcidas (en el mejor sentido de la palabra) e infravaloradas del catálogo de HBO.

Esta ficción creada por Daniel Knauf solo tuvo dos temporadas, pero, con el paso del tiempo, se ha ganado un lugar entre las apuestas televisivas consideradas de culto. Si te apasiona la socorrida batalla entre el bien y el mal, envuelta en una mitología única y apabullante, esta es tu serie. Y cuanto menos sepas de ella, mejor.

'GLOW' (Netflix)

'GLOW' Cinemanía

Los usuarios de Netflix saben bien que la compañía tiene a menudo la costumbre de cancelar series de forma fulminante sin importar los seguidores que estas tengan o el ruido que generen en redes. GLOW, que estuvieron a punto de cancelar tras su primera temporada, fue renovada por una cuarta entrega, pero finalmente la aniquilaron en la tercera debido a la pandemia.

Ni la indignación en redes ni las críticas favorables de la prensa especializada consiguieron alargar la vida de la ficción protagonizada por Alison Brie sobre lucha libre femenina. Muchos fans siguen cuestionando la decisión tan drástica de Netflix y exigen un final digno, aunque sea a modo de película, como pasó con Sense8.

'Agent Carter' (Disney+)

'Agent Carter' Cinemanía

Dejando de lado Bruja Escarlata y Visión, una de las mejores obras que ha firmado Marvel Studios en los últimos tres años, el resto de series que han acaparado su universo cinematográfico han sido, en el mejor de los casos, mediocres. Con lo fácil que lo tenían dándole una merecida segunda oportunidad a Agent Carter.

Para ABC, el coste que supusieron las dos temporadas de la serie protagonizada por Hayley Atwell fue demasiado elevado y decidió acabar con ella, una elección que dejó a sus seguidores con ganas de ver más sobre las aventuras tempranas de Peggy Carter y aquella organización de espías destinada a convertirse en S.H.I.E.L.D.

'Hannibal'

Hugh Dancy y Mads Mikkelsen en 'Hannibal' Cinemanía

La serie de Bryan Fuller protagonizada por un apoteósico Mads Mikkelsen es otra lamentable pérdida en el catálogo televisivo. Durante sus tres temporadas, aliándose con Hugh Dancy y Laurence Fishburne, Mikkelsen nos conquistó con una interpretación del Dr. Hannibal Lecter capaz de igualar a la de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos.

Sin embargo, la mala suerte de Fuller, incapaz de finalizar una serie, y el carácter demasiado 'atrevido' de la ficción (experimentos visuales, homoerotismo, gore y esas cosas que asustan a Hollywood) pudieron más, y una de las apuestas televisivas más completas y formidables de los últimos años llegó a su fin.

'Studio 60 on the Sunset Strip'

'Studio 60 on the Sunset Strip' Cinemanía

Si bien Matthew Perry siempre será recordado por Friends, el actor protagonizó otra apuesta televisiva digna de mención (y de mayor longevidad). Aaron Sorkin le confió a Matt Albie, guionista de comedia, en una apuesta magnífica sobre las vicisitudes diarias de un programa de sketches similar a Saturday Night Live.

Desgraciadamente, y pese a la buena acogida que tuvo la serie entre la prensa especializada, la audiencia no acompañó y Studio 60 solo duró una temporada antes de ser cancelada. Como curiosidad, Perry confesaría en sus memorias que detestó la forma de trabajar de Sorkin, un creador de lo más estricto que tenía a alguien en el plató asegurándose de que el guion se leyera tal cual estaba escrito.

'Dollface'

'Dollface' HULU

Con el aval de LuckyChap Entertainment, la productora de Margot Robbie a cargo de filmes tan aclamaos como Yo, Tonya, Barbie o Una joven prometedora, la comedia Dollface nos trajo a Kat Dennings haciendo terapia post-ruptura con una gata.

En sus dos temporadas, esta oda a la sororidad y la amistad femenina nos adentró desde una mirada llena de amor y humor en la vida de unas amigas casi treintañeras en constante crisis existencial, que oscilaban entre dramas amorosos, confusiones laborales y dudas identitarias encontrando su tabla de salvación las unas en las otras. Y nos dejó con ganas de mucho más.

'Esta mierda me supera' (Netflix)

'Esta mierda me supera' NETFLIX

Dramas de instituto, amores no correspondidos y una joven con los superpoderes descontrolados. La apuesta sobrenatural y adolescente con toques de terror protagonizada por Sophia Lillis (It, Heridas abiertas), basada en el cómic I Am Not Okay with This de Charles Forsman, lo tenía todo para triunfar en Netflix.

Siguiendo la estela de fenómenos como Stranger Things, esta serie supo aplicar con ingenio y acierto los códigos del fantástico a los conflictos adolescentes de un grupo de amigos, pero no tuvo tiempo para seguir desarrollando la historia y fue cancelada tras su primera temporada. Sin duda, fue una cuestionada decisión tomada durante la pandemia, que dejó a sus fans sin respuestas al cliffhanger final.

'Roma' (HBO Max)

'Roma' Cinemanía

John Milius, el hombre detrás del guion de Apocalypse Now y las cámaras de Conan el bárbaro, se adelantó a Juego de tronos y cualquier serie de acción, sangre y sexo que se te ocurra con esta superproducción de HBO ambientada durante el final de la república romana y el comienzo del imperio.

Pese a su precipitado adiós con su segunda temporada, aún quedaba historia que contar con aquellos dos legionarios (Ray Stevenson y Kevin McKidd) mencionados en las obras de Julio César (interpretado por Ciaran Hinds). Roma era demasiado costosa, pero no por ello han dejado de sucederse los rumores sobre un posible regreso desde que finalizara.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.