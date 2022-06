Nathan Fillion quiere que Joss Whedon deje de estar cancelado para volver a trabajar con él

La caída en desgracia de Joss Whedon empezó a hacerse efectiva en los últimos meses de la pasada década, más o menos cuando las acusaciones de Ray Fisher y Gal Gadot motivaron una investigación interna de Warner para aclarar lo que había ocurrido durante el rodaje de Liga de la Justicia. Mientras se iba preparando la reedición de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, los resultados de la investigación no llegaron a trascender, pero sí provocaron que Whedon fuera apartado de cualquier futuro proyecto. Más tarde, actrices de Buffy cazavampiros como Charisma Carpenter, Danny Strong o Emma Caulfield reiteraron que la actitud de Whedon había sido igualmente tóxica, alcanzando el acoso sexual.

Por todo ello Whedon ha sido, si empleamos la jerga de Internet, “cancelado”. Lo que no le impidió acaparar un reportaje en Vulture donde ofrecía su versión de la historia. Nathan Fillion, antiguo colaborador de Whedon al haber protagonizado la serie Firefly en 2002 (y la película derivada, Serenity), ha recordado recientemente esta entrevista, mientras asistía al podcast Inside of You. “Leí ese artículo y en ningún momento mencionó Firefly. Mi experiencia con este tipo fue totalmente distinta”, aclara. Fillion ya no mantiene el contacto con Whedon, pero asegura que antes de la controversia había tanteado con él la opción de darle continuidad a Firefly. “Hablamos, bromeamos, fantaseamos”.

Eso sí, no podría ni plantearse que efectivamente Firefly tuviera un revival sin Whedon. “Sería una pena. ¿Cómo podrías hacerlo si no?”. El actor de Castle, que recientemente irrumpía en el Universo de DC gracias a la mediación de James Gunn y El Escuadrón Suicida, espera pues que en algún punto la conversación pública se relaje y Whedon pueda volver a rodar algo. “Quiero decir, escúchale, este tipo quiere mejorar, y lo aprecio. Volvería a trabajar con Joss en un segundo. Volvería a trabajar con él sin dudarlo”, asegura. Fillion también colaboró con el director de Vengadores en Mucho ruido y pocas nueces y en Buffy cazavampiros, sin que al parecer se llevara ningún recuerdo desagradable de este rodaje.

En aquella entrevista con Vulture, Whedon negó de pleno las acusaciones que habían vertido contra él los actores de Liga de la Justicia. A Fisher le llamó “una fuerza malévola”, y justificó el testimonio de Gadot recordando que “el inglés no es su primera lengua”.

