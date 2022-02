Morena Baccarin recuera su confuso casting con Joss Whedon para dar vida a Maria Hill en el MCU

Morena Baccarin algo sabe sobre lidiar con superhéroes, villanos y universos adaptados de los cómics. Además de su paso por la serie Gotham, se ha enamorado del mismísimo Deadpool en gran pantalla, algo que la convierte automáticamente en toda una experta (con mucha paciencia) en el tema.

Sin embargo, años antes de que estos papeles llegaran a su vida, hubo un personaje superheroico que se le resistió a la actriz y ese fue el de la agente de S.H.I.E.L.D. Maria Hill, encarnada por Cobie Smulders en varias ocasiones a lo largo del Universo Cinematográfico de Marvel y que debutó de la mano de Joss Whedon en Los Vengadores (2012).

En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Baccarin ha recordado ahora el casting que tuvo que hacer para el papel, una audición en la que no entendía lo que Whedon le pedía.

"No lo pillaba para nada", ha reconocido al periodista Josh Horowitz: "Me encanta que Joss Whedon me llevara para hacerlo. No paraba de decirme que Maria era como Sigourney Weaver en Alien, que tenía esta especie de personalidad dura, y yo le decía: 'No lo entiendo'. No podía verlo en la página, no podía hacerlo", ha reconocido". Recordemos que Morena había coincidido con el creador en Firefly en 2005.

Además, a la actriz le tocó hacer esta prueba junto a Cobie Smulders, quien finalmente se hizo con el papel. "Hice la prueba. Estaba allí con Cobie, hicimos la prueba la una contra la otra y pensé: 'Va a conseguir el papel, lo veo", ha explicado Baccarin: "Joss quería mi parte emocional pero que lo mantuviera todo dentro y fuera fuerte, y le dije: 'No sé que me estás pidiendo que haga. No puedo hacerlo".

Pese a no conseguir el papel, la intérprete ha podido hacerse un hueco en la ficción de superhéroes con mucho tino. Veremos si la tercera película de Deadpool nos trae de vuelta a Vanessa y, con suerte, ahonda en Copycat.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.