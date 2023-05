El rodaje de 'La casa del dragón' afecta al casco antiguo de Cáceres

Cáceres vuelve a convertirse en Desembarco del Rey para la segunda temporada de La casa del dragón. El trabajo en la próxima tanda de episodios de la serie de fantasía épica de HBO sigue adelante a pesar de la huelga de guionistas que ha paralizado al sector en EE UU, y la semana que viene comenzará a rodar en las calles y plazas de la localidad extremeña.

Ya el miércoles 17 de mayo se producirán los primeros cortes de tráfico, así como restricciones a la circulación peatonal, debido a los ensayos del rodaje. Del sábado 20 al jueves 25 de mayo tendrá lugar la grabación de la serie.

Las plazas de San Mateo, Veletas, Santa María y San Jorge, así como sus calles aledañas y el Arco de la Estrella, son algunos de los lugares de Cáceres escogidos para servir como escenario a los nuevos episodios de la precuela de Juego de tronos.

Desembarco del Rey está en Cáceres

La capital de los Siete Reinos de Poniente existe en el imaginario popular gracias al compendio de varias ciudades del mundo real. En Juego de tronos fue Dubrovnik la localidad que más enclaves reales aportó, aunque también se emplearon puntos de La Valeta, Medina o Girona como localizaciones.

No obstante, la ciudad croata no ha repetido como escenario en La casa del dragón, precuela cuya historia se ambienta dos siglos antes de los acontecimientos de Juego de tronos. En su lugar, con el fin de resaltar esa distancia temporal y variar el look de la serie, la producción se trasladó a localizaciones extremeñas como Trujillo y Cáceres para construir su propia capital de los Siete Reinos.

"Comienzan los preparativos para el rodaje, intentando ocasionar el menor trastorno posible al vecindario y a los negocios de la zona pero permitiendo que esta producción multimillonaria siga apostando por nuestra ciudad", ha declarado de cara al rodaje de la segunda temporada el concejal de Turismo, Jorge Villar, recoge Europa Press.

Según se indica, los cortes de tráfico rodado y peatonal que se producirán durante los próximos días "siempre serán reducidos y están siendo explicados tanto al vecindario como a hosteleros, hoteles y apartamentos turísticos y otros negocios de la zona".

