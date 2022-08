La razón por la que 'La casa del dragón' ha trasladado Desembarco del Rey a Extremadura

Todo espectador de Juego de tronos tiene en su mente una panorámica a vista de pájaro (o dragón) de las calles y tejados de Desembarco del Rey, la inmensa capital de los Siete Reinos, con la Fortaleza Roja, sede del Trono de Hierro, presidiendo la urbe amurallada desde lo más alto de una colina.

De las palabras de George R. R. Martin en sus libros, la representación de la ciudad pasó a las imágenes de la serie de HBO. La producción encontró en la ciudad de Dubrovnik (Croacia) el escenario ideal para llevar Desembarco del Rey a la pantalla. Aunque la capital se compuso por la combinación de varios lugares reales (La Valeta, Medina, Girona), ante todo fue Dubrovnik la que convirtió muchos de sus enclaves (las murallas, el fuerte, el Palacio de los Dominicos...) en meta de peregrinaje imprescindible para sus fans.

Sin embargo, la ciudad croata no ha repetido como escenario para recrear Desembarco del Rey en La casa del dragón, casi doscientos años de los acontecimientos que vimos en Juego de tronos. En su lugar, la producción de esta precuela centrada en el reinado de los Targaryen se trasladó a localizaciones extremeñas como Trujillo y Cáceres para convertir sus calles y plazas en las de la capital de los Siete Reinos.

"Decidimos no ir a Croacia para deconstruir la estética de la serie y que tuviera un aspecto más antiguo. Vais a ver un Desembarco del Rey con una textura diferente", cuenta el director Miguel Sapochnik a CINEMANÍA sobre el motivo de este cambio. "Las construcciones de Cáceres y Trujillo son más arenosas y rugosas. Además, son dos ciudades que tienen una mezcla muy interesante de arquitectura nueva y antigua, extravagante y simple".

Extremadura en 'Juego de tronos' antes de 'La casa del dragón'

En el primer episodio de La casa del dragón ya se pueden detectar dos lugares extremeños empleados para dar vida a las calles de Desembarco del Rey. La Plaza Mayor de Trujillo reemplaza la estatua ecuestre de Francisco Pizarro por la de un imponente dragón, la humeante y peligrosa criatura alada que representa el poder de la casa Targaryen.

La Plaza Mayor de Trujillo durante una escena de La Casa del Dragón. HBO

Más tarde, la plaza de Santa María de Cáceres asiste impasible a la carnicería que llevan a cabo los miembros de la Guardia de la Ciudad, los Capas Doradas comandados por el violento Daemon Targaryen a quien interpreta Matt Smith. No es la primera vez que este enclave cacereño sirve como localización para Desembarco del Rey, pues parte de Juego de tronos ya se rodó en el casco antiguo, haciendo que tanto esta plaza como el Arco de la Estrella o Puerta Nueva ya sean viejos conocidos de Poniente.

Y seguramente esta no sea la última vez que veamos a la gente de La casa del dragón por Extremadura. Sapochnik tiene alguna que otra cuenta pendiente con la fauna autóctona. "¡Hay un montón de cigüeñas! Jamás he visto tantas ni tantos nidos en toda mi vida. Quería filmarlas costara lo que costara, pero no sabía cómo introducirlas en la historia ni tenían un horario fiable. Queda pendiente para la próxima temporada", nos promete.

Declaraciones recogidas por Rubén Romero Santos.

