'¿Qué pasaría si…?' le da a Chadwick Boseman un Emmy póstumo

El 20 de agosto de 2020 supimos del fallecimiento de Chadwick Boseman a los 43 años, víctima de un cáncer. Finalizaba la carrera de un actor inseparable de su papel de T’Challa en Black Panther, que entonces ya desarrollaba una secuela. Ryan Coogler la replanteó por completo y ahora Black Panther: Wakanda Forever se estrenará este 11 de noviembre concluyendo la Fase 4 del Universo de Marvel. Ocurrirá más de dos años después de la muerte de Boseman, y luego de que a lo largo de los meses se hayan encadenado los homenajes a su figura. Boseman, sin ir más lejos, obtuvo una nominación póstuma al Oscar por La madre del blues.

A lo que ahora hay que añadir un Emmy por uno de sus últimos trabajos antes de morir. Boseman puso voz en varios episodios de ¿Qué pasaría si…?, serie animada de Marvel centrada en varias realidades alternativas. Una de ellas exploraba qué ocurriría si T’Challa reemplazara a Peter Quill como Star-Lord al frente de los Guardianes de la Galaxia, y este ha sido el episodio elegido para premiar póstumamente al actor. Boseman, así, gana el Emmy a Mejor doblaje, imponiéndose a una competencia donde también encontrábamos a otros compañeros de Marvel: Jeffrey Wright (actor de doblaje en la misma ¿Qué pasaría si…? como el Vigilante) y F. Murray Abraham (voz de Konshu en Caballero Luna).

Los otros candidatos eran Jessica Walter por Archer, Julie Andrews por Los Bridgerton, Maya Rudolph por Big Mouth y Stanley Tucci por Central Park. El Emmy de Boseman ha subido a recogerlo su viuda, Taylor Simone Ledward: “Cuando supe que Chad había sido nominado pensé en todo lo que pasaba en el mundo, en el mundo tan asombrado por su compromiso y dedicación, y en lo bonito que es que una de las últimas cosas en las que pudo trabajar fuese algo tan importante para él”, ha declarado. “También supe algo nuevo: no puedes entender tu propósito en el mundo hasta que te preguntas ‘¿qué pasaría si?’”.

“¿Qué pasaría si el universo conspirara a mi favor? ¿Qué pasaría si soy yo? Chad se habría sentido muy honrado y yo me siento muy honrada en su nombre”. Boseman volverá a ser galardonado en la inminente D23 de Anaheim, a celebrarse el 9 de septiembre, donde recibirá el premio Disney Legend. No ha sido, por lo demás, el único titular lanzado por esta primera ceremonia de los Emmy dedicada a animación y categorías técnicas, puesto que Arcane (adaptación del videojuego League of Legends acometida por Netflix) ha hecho historia al ser la primera serie animada de streaming en ganar Mejor programa animado.

Netflix también ha acogido presencia en lo tocante al Emmy a Mejor corto animado, obtenido por el español Alberto Mielgo. Mielgo ganó recientemente el Oscar de la misma categoría por El limpiaparabrisas, y ha revalidado su título como artista a la vanguardia de la animación gracias a su trabajo en Love, Death & Robots. Es así como su deslumbrante pieza, Jíbaro, se alza con el Emmy a Mejor corto de animación. En otros ámbitos hay que destacar las numerosas estatuillas de Get Back, el documental de Peter Jackson sobre los Beatles.

