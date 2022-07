El perfil de Twitter de Chadwick Boseman publica el tráiler de 'Black Panther 2' (y a Marvel le llueven las críticas)

Uno de los platos fuertes de la Comic-Con celebrada en San Diego este fin de semana tuvo que ver con el anuncio de las Fases 5 y 6 del Universo de Marvel. Esto copó los titulares, pero lo hacía en base a haber establecido que la Fase 4 concluiría forzosamente con Black Panther: Wakanda Forever. Una película cuyo rodaje ha sido realmente convulso, y que aún así estrenó un tráiler espectacular en el Hall H. Al ritmo de una versión de No Woman No Cry, el nuevo film de Ryan Coogler proponía una aventura coral, donde varias figuras de Wakanda se enfrentaban a una amenaza común. Entre estas figuras no estaba el T’Challa de Chadwick Boseman. Sí Namor (Tenoch Huerta) o Riri Williams (Dominique Thorne).

El primer gran contratiempo de Black Panther: Wakanda Forever fue el fallecimiento de Boseman, a causa de un cáncer de colon, en agosto de 2020. La secuela de Black Panther tuvo que buscar otro tipo de enfoque, que en un primer momento parecía pasar por darle más protagonismo a su hermana en la ficción, Shuri. Letitia Wright ha sido, por su parte, foco de otros graves percances en tanto a una lesión que le mantuvo fuera del set durante meses y a su posición antivacunas, pero una vez se ha lanzado el tráiler con vistas a que Wakanda Forever se estrene el 11 de noviembre los conflictos no han acabado. De hecho, hay una facción de los fans muy conmocionada por cierta decisión de Marvel.

Y es que el tráiler de Wakanda Forever ha llegado, en Twitter, publicado dentro de la cuenta de Chadwick Boseman, el actor que murió antes de iniciar el rodaje y al que va dedicada la película. Esto se enmarca en varias declaraciones del reparto sobre lo importante que ha sido preservar el legado de Boseman dentro del film, como Lupita Nyong’o dijo unas horas después para The Hollywood Reporter: “Han sido años muy duros para todo el mundo. Para nosotros, como reparto, haber perdido a nuestro rey Chadwick Boseman, fue mucho para procesar, y en muchos sentidos todavía lo estamos procesando. Cuando pierdes a alguien, no sé cuándo dejas de echarlo de menos”.

“Fue muy terapéutico. Me devolvió la esperanza hacerla, y creo que hemos ampliado el mundo de Wakanda de una forma que dejará a la gente boquiabierta”. Por mucha relevancia que acogiera Boseman en la producción (confirmada con la decisión de no reemplazar a su personaje con ningún actor) es bastante cuestionable emplear el perfil de una persona fallecida para promocionar tu película, y así lo han hecho notar varios tuiteros recurriendo a la eficaz herramienta del tuit citado. “Este sketch sale en The Boys y no me sorprendería. Una empresa utilizando la cuenta de un actor fallecido para promocionar una película”, escribió el youtuber Jordi Maquiavello.

Este sketch sale en The Boys y no me sorprendería. Una empresa utilizando la cuenta de un actor fallecido para promocionar una película 👍 https://t.co/xvJ7AwmHHZ — Jordi Maquiavello (@JMaquiavello) July 24, 2022

Ahora bien, ¿este es un comportamiento inusual en la cuenta de Boseman? No exactamente. El perfil del actor de Black Panther publicó el 29 de agosto un comunicado informando de su muerte, y se tiró cerca de un año sin volver a tuitear. Cuando volvió, en mayo de 2023, lo hizo para felicitar a los estudiantes graduados de la universidad Chadwick A. Boseman. Ha vuelto a hacerlo en el aniversario del fallecimiento y, este mismo julio, para celebrar la nominación póstuma de Boseman al Emmy por poner voz en un episodio de ¿Qué pasaría si…?. Hay una duda razonable de que esta cuenta no la lleve Marvel sino familiares del intérprete, pero en cualquier caso no deja de ser una jugada siniestra.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.