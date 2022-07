Llega (por sorpresa) el fin de la Fase 4: tráiler de 'Black Panther: Wakanda Forever'

Pocas películas de Marvel han sufrido los percances de Black Panther: Wakanda Forever. Desde el fallecimiento de Chadwick Boseman (intérprete de su protagonista, T’Challa) con la preproducción ya empezada, a Ryan Coogler no le quedó otra que reenfocar de manera totalmente distinta la secuela de Black Panther. Esto, en un primer momento, pareció pasar por darle un mayor protagonismo a la hermana de T’Challa, Shuri, con el rostro de Letitia Wright, pero la estrategia tampoco resultó estar libre de problemas cuando la imagen de la actriz se tambaleó a causa de su postura antivacunas, y una lesión en el set provocó que el rodaje se retrasara durante meses.

La producción de Wakanda Forever, en fin, ha sido enormemente difícil, por lo que no era extraño que Marvel Studios estuviera tardando tanto en publicar un primer avance oficial. Se ha decidido a hacerlo cuando quedan poco más de tres meses para el estreno, este 11 de noviembre, pero al menos ha ocurrido en un marco más triunfal y envuelto en revelaciones impactantes. Y es que el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever ha sido visto en la Comic-Con paralelamente a que los artífices del Universo de Marvel revelaran que esta va a ser la última película de la Fase 4. El año que viene, así, será Ant-Man y la Avispa: Quantumania, el film que inaugure la Fase 5 según se estrene el 17 de febrero.

La revelación implica que, al margen de las series que han acompañado esta etapa de Marvel, la Fase 4 que sucedía a la Saga del Infinito y al clímax de Vengadores: Endgame se ha terminado componiendo por Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor: Love and Thunder y esta Wakanda Forever que da réplica a uno de los grandes éxitos del MCU, aquél que en su momento fue todo un fenómeno social y llevó a Marvel por primera vez a los Oscar. Es difícil no tener expectativas con Wakanda Forever, pero teniendo en cuenta su difícil gestación habría que conformarse con que el film sea razonablemente solvente.

Es lo que se obstina en proclamar el tráiler, que junto a una cover de No Woman No Cry de Bob Marley va pasando lista de los personajes que vuelven (la citada Wright junto a Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Danai Gurira o Martin Freeman) al tiempo que deja intuir algunos nuevos, como esa Riri Williams (Dominique Thorne) destinada a portar una nueva armadura de Iron Man y que luego de Black Panther 2 encabezará su propia serie en Disney+, Ironheart. El público de San Diego, no obstante, ha enloquecido con la confirmación de que Wakanda Forever también supondrá el debut de otro superhéroe muy conocido: Namor. Algo así como el Aquaman de Marvel, que estará interpretado por Tenoch Huerta (La Purga Infinita) y puede ser visto en el tráiler.

Wakanda Forever apunta, por otra parte, a ser una aventura coral con las figuras más destacadas de Wakanda encarando una nueva amenaza, confirmando sobre el final sin embargo que habrá quien acabe heredando la armadura de T’Challa. Para descubrir su identidad tendremos que esperar a noviembre. Ahora, sin más preámbulos, disfruta del tráiler.

