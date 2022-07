"Están tomando una dirección distinta": Los Russo defienden la Fase 4 de Marvel

Joe y Anthony Russo dirigieron cuatro películas en el seno de Marvel Studios, y todas ellas muy valoradas por crítica y público. Debutaron con Capitán América: El soldado de Invierno, siguieron con Capitán América: Civil War, y se marcaron un díptico tan contundente como Vengadores: Infinity War y Endgame, siendo esta última el mayor éxito. El clímax de la Fase 3 fue durante meses la película más taquillera de la historia (hasta que Avatar recuperó el título mediando su reestreno), y los Russo abandonaron el MCU con el deber cumplido, listos para afrontar nuevos retos… en el streaming. Hoy, Joe y Anthony son defensores del modelo Netflix, llegando a considerar el cine como algo “elitista”.

Tras dirigir Cherry para Apple TV+ y producir Tyler Rake, los Russo han rodado para Netflix una superproducción de la escala de El agente invisible, que protagonizan Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Este film de acción, susceptible de dar pie a una franquicia, llega al catálogo de Netflix este 22 de julio, de modo que estos días sus directores están concediendo varias entrevistas donde surgen temas diversos. Por ejemplo, el rumbo que ha tomado Marvel Studios según se marcharon tras Endgame. La Fase 4 de Marvel, que entre nuevos films y el desarrollo de series destinadas a Disney+ está recibiendo varias críticas de los fans a cuenta de una supuesta “falta de rumbo”.

Mientras que las tres primeras Fases tenían como meta definida el enfrentamiento con Thanos y el hallazgo de las Gemas del Infinito, la Fase 4 está navegando vagamente entre el multiverso y la aparición de nuevos personajes aislados entre sí (Shang-Chi frente a los Eternals). No parece un buen modo de plantear un gran final de fase, pero los Russo no creen que sea un problema. Vía The Hollywood Reporter, no dudan en defender las recientes decisiones tomadas por la cúpula de Kevin Feige. “El éxito abrumador de estas películas ha hecho que representen algo quizá inalcanzable para otras, por el motivo que sea. No todas las películas tienen que gustar a todo el mundo”, defiende Anthony.

Joe, por su parte, vincula el enfado de los fans a las tentaciones del backlash y a un proceso inevitable que atraviesan ciertos jóvenes. Jóvenes como él mismo, cuando era fan de U2. “Cuando tenía 19 años me encantaba U2. Entonces empezaron a tener cierto éxito comercial, más allá de sus primeros días en MTV, y de pronto era la banda más grande del mundo”, recuerda. “Y me dije ‘odio a U2, estoy harto de U2’. Solo era mi ego tratando de definirse contra las masas. Luego 10 años después me dije ‘adoro U2, ¿por qué me puse así?’. Y lo superé. Parece algo juvenil. Todo es triste, cínico y pesimista. Está hablando de películas que los niños de 10 años ansían ver, que recordarán durante décadas que estuvieron allí con su abuelo. Dame un respiro”.

Dado que el éxito de Marvel ha sido constante desde Iron Man, las palabras de Joe no parecen tener mucho sentido, pero los hermanos han sido más transparentes en otra entrevista, para Direct, donde se tratan temas parecidos. Entonces Joe ha recordado lo muchísimo que disfrutó Spider-Man: No Way Home, el film más exitoso en lo que llevamos de Fase 4. “Quiero decir, No Way Home fue increíble. Adoré esa película, una de las mejores experiencias que he tenido en el cine en mucho tiempo”. Sería el ejemplo perfecto de que Marvel sabe lo que hace con sus últimas películas. “Así que, ya sabes, me encanta lo diversa que se está volviendo Marvel. Adoro las decisiones que están tomando para nadar entre distintos géneros, desde películas de terror a comedias absurdas”.

Películas de terror como Doctor Strange en el multiverso de la locura, comedias absurdas como Thor: Love and Thunder, a los Russo no les falta razón, y defienden el arrojo de Marvel por probar cosas nuevas. “Están tomando riesgos, ya sabes, y la gente acabará apreciándolo o no lo apreciará, pero la buena noticia es que no se están repitiendo. No están haciendo lo mismo que hicieron durante 10 años. Están yendo en una dirección distinta”. Como prueba ahí están los proyectos más cercanos: una comedia judicial por título She-Hulk: Abogada Hulka destinada a Disney+ (estreno 17 de agosto) y una secuela de Black Panther sin Black Panther, Wakanda Forever, fijada para este 11 de noviembre.

