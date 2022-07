La versión extendida de 'Spider-Man: No Way Home' ya tiene fecha de estreno en España

“¡Querías más Spidey y lo tendrás!”, nos amenazó Sony Pictures. Spider-Man: No Way Home ha ganado 1.901 millones de dólares, colocándose como la sexta película más taquillera de la historia, y todo con hándicaps como una pandemia que daba sus últimos coletazos y la imposibilidad de estrenarse en China. El film de Jon Watts que produce Sony en asociación con Marvel Studios logró devolver a la normalidad por fin la cartelera tras varios meses de conmoción por el coronavirus, encandilando a los fans con un festival de guiños según el cual el Peter Parker de Tom Holland alternaba con los de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Entre otros elementos susceptibles de que el público aplaudiera en la sala.

Ha recibido tanto cariño que en Sony se han acordado de cuando Vengadores: Endgame, con el objetivo de aumentar su taquilla y superar a Avatar como film más taquillero de la historia (título que perdió según esta última tuvo un reestreno en China), mandó a cines una versión extendida. No es que dicha versión fuera muy alabada, pues las escenas eran anecdóticas y algunas ni siquiera tenían terminados los efectos digitales, pero la estrategia funcionó y Sony quiere traer más gente a las salas, acaso por enderezar el pabellón tras el humillante reestreno de Morbius. De este modo el estudio ha puesto en pie Spider-Man: No Way Home- The More Fun Stuff Version (posible traducción: “la versión con más movidas divertidas”), y ya ha dado cuenta de sus fechas de estreno.

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! 🕸 📆 pic.twitter.com/30WtpmMQ0H — Sony Pictures (@SonyPictures) July 19, 2022

Según se anunció este proyecto, que uniría el metraje conocido con escenas que se habían quedado en la sala de montaje, solo se fijó una fecha: el 2 de septiembre, día que llegaría a EE.UU. No obstante, Sony acaba de publicar un amplio calendario con los días de estreno de No Way Home en varios países alrededor del mundo. Al primero que llegará será Indonesia, el 31 de agosto, mientras que el 1 de septiembre el multiverso de Spidey desembarcará en territorios como Australia, Canadá, Egipto, Nueva Zelanda o los propios EE.UU., que adelantan un día el reestreno de No Way Home. En España tocará esperar hasta el 2 de septiembre, mientras que el recorrido finalizará el 6 de octubre en Corea del Sur.

No Way Home regresa a las salas en un momento apropiado, pues coincide con un anterior film de Marvel finalizando su recorrido (Thor: Love and Thunder) y anticipa el estreno del siguiente programado: Black Panther: Wakanda Forever, que llegaría a cines el 11 de noviembre. La esperada secuela de Black Panther aún no ha publicado tráiler alguno, pero es de esperar que esto cambie muy pronto, según Marvel acuda a la Comic Con que se celebra este fin de semana.

