‘Spider-Man: No Way Home’ volverá a los cines con un montaje extendido

Actualmente Spider-Man: No Way Home acumula 1.901 millones de dólares en la taquilla mundial. Estrenada el 17 de diciembre, no se trata solo de una recaudación increíble en tiempos pandémicos, sino que también le basta para erigirse como la sexta película más taquillera de la historia, a cierta distancia de otro film del MCU (Vengadores: Endgame) que tiene que conformarse con el segundo puesto tras la infatigable Avatar. Sea como sea, No Way Home es un éxito categórico pero que la entente Marvel/Sony cree aún poder exprimir más, de ahí que se acabe de anunciar que va a volver a los cines con un montaje extendido. De momento solo se ha confirmado en EE.UU. y Canadá.

El título de esta versión es Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version (posible traducción: la “versión con más movidas divertidas”), y sus responsables han fijado la llegada a salas para el 2 de septiembre, fecha muy jugosa pues se trata del fin de semana del Labor Day, y en cuestión de calendarios no tiene por qué hacerle competencia a ningún otro film del MCU (Thor: Love and Thunder llega el 8 de julio y Black Panther: Wakanda Forever el 11 de noviembre). En principio se espera que este montaje, con escenas ampliadas o sin presencia en la versión original, llegue a cines de otras partes del mundo (quizá a España también), pero por ahora ni Sony ni Marvel Studios lo han concretado.

Sí han publicado un tuit donde nos enteramos de la existencia de la More Fun Stuff Version: “¡Querías más Spidey y lo tendrás! Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version llegará a los cines de EE.UU. y Canadá el 2 de septiembre. Pronto anunciaremos más países”, leemos junto a un vídeo donde aparece el Peter Parker de Tom Holland en compañía de sus homólogos de otros universos, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Los tres animan a los fans a venir, en un movimiento que recuerda bastante a lo ocurrido con Endgame, cuando se encontraba a punto de superar a Avatar en su récord de taquilla mundial.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Entonces Marvel estrenó una versión extendida de Endgame, con una serie de escenas a la postre algo superfluas, que no obstante contribuyeron a revitalizar su taquilla y a erigirla como la película más exitosa… hasta que Avatar se reestrenó en pandemia y recuperó su posición. No Way Home, por su parte, no tiene que lidiar con este tipo de logros, así que en esta estrategia no parece relucir más que el deseo de que los fans sigan disfrutando (y pagando) con la película de Jon Watts.

