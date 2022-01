Reunión arácnida: Tobey Maguire cuenta lo que sintió al vestir de nuevo el traje de Spider-Man

Es un hecho comunmente aceptado que por los personajes de cómic no pasan los años, pero por los actores que los interpretan en cine, sí. Que se lo digan a Tobey Maguire, quien se ha visto de nuevo vistiendo las mallas de Spider-Man para Spider-Man: No Way Home, 15 años después de lucirlas por última vez en Spider-Man 3 (2005).

Para Maguire, convertirse de nuevo en Peter Parker junto a Tom Holland y Andrew Garfield ha sido una forma de ajustar cuentas con su llegada al estrellato. Según ha declarado en Deadline (vía ComicBook).

"Lo importante era juntarme con estas personas, revisar parte de mi historia y tener una oportunidad de juntarnos", señala Maguire. "Hay cosas personales, también, que son en cierto modo una especie de conclusiones o una forma de revisar… no estoy seguro de cómo decirlo, no quiero decir 'cerrar el capítulo, pero sí revisarlo y darle una resolución y unirme a este encantador espíritu creativo".

Ojo, eso sí, porque este buen rollo no implica que el uniforme arácnido se haya vuelto más cómodo con los años. "Ponérselo y quitárselo era muy incómodo, y te sientes tonto, y también tiene poder, en cierto sentido, porque me devuelve a ese personaje", prosigue Maguire. "Hay tanta afinidad por el personaje, es tan importante para tanta gente, que una vez que se te va el bochorno de vestirte de licra o espándex te sientes como "Oh, mira, qué guay".

Respecto a verse compartiendo plano con Holland y Garfield, Tobey Maguire también se muestra entusiasmado: "Solo estar ahí con esos tíos y sus disfraces, ya fuera bailando o bromeando con las escenas e improvisando o sintiendo esa devoción por el resto de la gente y por el personaje, estar al servicio de la humanidad, te da cierta perspectiva", explica.

"Me sentía súper seguro y todos estábamos en el mismo equipo, al servicio unos de otros, y eso nos dejó esta… no sé cómo explicarlo, pero esta experiencia adorable, divertida y creativa", concluye.