Tobey Maguire y Andrew Garfield vieron ‘Spider-Man: No Way Home’ de incógnito en la noche del estreno

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Los meses previos al estreno de Spider-Man: No Way Home fueron agotadores para Andrew Garfield. Coincidían con la promoción de tick, tick… ¡BOOM!, donde interpretaba a Jonathan Larson bajo las órdenes de Lin-Manuel Miranda, y durante sus encuentros con sus periodistas fue inevitable que le preguntaran por el próximo film del trepamuros. Las abundantes filtraciones apuntaban a que Garfield había retomado el papel de Spider-Man que desempeñó para las dos películas de Marc Webb, y él no tenía más remedio que negarlo todo. Hasta que por fin se ha estrenado (con un éxito apoteósico, al nivel de las cifras pre-pandémicas) y Garfield, afortunadamente, no tiene que fingir más.

Como hay ciertas posibilidades oscarizables por su rol en tick, tick… ¡BOOM!, Garfield está envuelto de nuevo en el tour de prensa, encabezando una mesa redonda con otros actores para The Hollywood Reporter o siendo entrevistado por ET Online. Esto último ocurrió poco después de recibir un premio Palm Springs por tick, tick… ¡BOOM!, y fue entonces cuando volvieron a preguntarle por No Way Home. Garfield ya reveló anteriormente qué le había movido a participar en la película, y en esta ocasión recordó cómo, aunque por motivos spoilerísticos no participó en ningún evento promocional, tampoco se pudo resistir a acudir a la premiere. Claro está, tuvo que hacerlo de incógnito.

Y no lo hizo solo. “Me metí en un cine la noche del estreno y la vi con una gorra de béisbol y la mascarilla. De hecho estaba ahí también con Tobey, Tobey y yo nos metimos en un cine juntos y nadie supo que estábamos ahí. Fue algo muy bonito que compartir”. Así es, Garfield vio No Way Home junto a Tobey Maguire, la otra encarnación de Spider-Man que regresaba para ayudar al interpretado por Tom Holland en el MCU. Ambos actores pudieron observar de primera mano, entonces, las entusiastas reacciones que despertaban en el público alguno de los giros de No Way Home, compartiendo una felicidad que remite a los aplausos de Vengadores: Infinity War.

