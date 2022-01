La escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ que convenció a SPOILER de participar

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Durante meses, Andrew Garfield negó por activa y por pasiva que fuera a aparecer en Spider-Man: No Way Home. A su alrededor se confirmaba la presencia de Jamie Foxx como Electro (villano de la segunda película que protagonizó como el trepamuros) y de Alfred Molina como Doctor Octopus, mientras se dejaba caer la posibilidad de otras incorporaciones como el Daredevil de Charlie Cox, el otro Spider-Man de Sony encarnado por Tobey Maguire, e incluso Kirsten Dunst y Emma Stone regresando como Mary Jane y Gwen Stacy. Estaba claro que la fiesta multivérsica iba a estar plagada de cameos sorpresa, pero el actor de Hasta el último hombre se mantuvo en sus trece.

Y Spider-Man: No Way Home se estrenó. Con una recaudación de tal calibre como no se había visto desde que comenzó la pandemia (más de 1.300 millones de dólares, lleva acumulados el film de Jon Watts), pero ahora lo que ha de importarnos es que, sí, Garfield estaba mintiendo. Por supuesto que el Spider-Man de las películas que dirigiera Marc Webb aparece en No Way Home, en un último acto lleno de emoción donde se une a las iteraciones de Tom Holland y el citado Maguire para plantar cara a un ejército de villanos. Ahora que la sorpresa se ha descubierto, Garfield está listo para hablar del asunto y contar su experiencia, eligiendo para ello una entrevista con Variety.

Estos meses Garfield figura en la conversación de los Oscar por su aclamada interpretación de Jonathan Larson en tick, tick… ¡BOOM!, aunque evidentemente es inevitable que en sus entrevistas salga el tema de Spider-Man. Así es como le han preguntado si le habría gustado que Emma Stone volviera como Gwen en No Way Home, tal y como se llegó a rumorear. “Dios mío, no sé ni por dónde empezar con esto. Es demasiado grande. Gwen era una persona muy activa. En nuestra película intenté evitar que apareciera en aquel combate con Electro”, comenta en referencia a The Amazing Spider-Man 2.

“Sabía que era demasiado peligroso, pero ella decidió estar ahí. Eligió su propio destino, la película trata sobre el destino. Diría que la imagen de cuando salvo a MJ fue realmente hermosa, y lo que me convenció del asunto”. Peter no conseguía salvar a Gwen en The Amazing Spider-Man 2, y en No Way Home vemos un guiño a esto, inesperadamente emocional, cuando la MJ que interpreta Zendaya está a punto de caer al vacío. El trepamuros de Garfield logra salvarla, y en su rostro consternado vemos el recuerdo de cuando no pudo hacer lo propio con su amada Gwen.

Detalles como estos han precipitado el absoluto éxtasis fan, de forma que incluso hay quien clama en redes sociales por la realización de The Amazing Spider-Man 3 retomando la historia del Peter de Garfield. A la pregunta de si le gustaría hacerlo, el actor no tiene dudas: “Quiero decir, sí, definitivamente estaría abierto a esto”. Garfield es muy consciente de la importancia del personaje. “Peter y Spider-Man son personajes al servicio del bien mayor. Un chico de clase trabajadora que conoce la lucha, la pérdida, y es profundamente empático.

"Intentaría tomar prestado ese marco ético en el sentido de que, si hubiera otra oportunidad de contar esa historia, me sintiera más seguro de mí mismo”.

