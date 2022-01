‘Spider-Man’: Andrew Garfield le ocultó a Emma Stone su participación en ‘No Way Home’ hasta el final

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

La andadura de Spider-Man en el cine ha traído aparejada una tradición muy jugosa tanto para cinéfilos como asiduos a las tramas cardiovasculares. Según esta el actor que interpreta a Peter Parker va a acabar enamorándose en la vida real de su pareja en la ficción, sea MJ o Gwen Stacy. Pasó con Tobey Maguire y Kirsten Dunst, está pasando con Tom Holland y Zendaya (todo nuestro amor para ellos), y por supuesto pasó con Andrew Garfield y Emma Stone, que empezaron a salir mientras rodaban The Amazing Spider-Man allá por 2011. Cuatro años después, al poco del estreno de la segunda entrega (subtitulada El poder de Electro), Garfield y Stone cortaron, pero siguieron siendo grandes amigos.

Una amistad muy entrañable de la que acabamos de conocer un nuevo episodio. Y es que, como ya sabe todo el mundo, Garfield aparece en la última película de Spider-Man, No Way Home. La nueva entrega de la trilogía de Holland en el MCU se ha articulado como un homenaje al Spider-Man cinematográfico, trayendo de vuelta a varios villanos y a iteraciones previas del trepamuros. Así es como tanto Maguire como Garfield acudieron a la llamada, pero el segundo lo tuvo más difícil a la hora de mantener el secreto. ¿Por qué? Porque los meses previos al estreno coincidían con la promoción de tick, tick… ¡BOOM!

Garfield se pateó varios platós y entrevistas, donde todos le preguntaron si era cierto que aparecería en No Way Home y él se vio obligado a negarlo una y otra vez, prefiriendo hablar de las posibilidades oscarizables de su film con Netflix, donde interpreta al compositor Jonathan Larson. Ahora que No Way Home está triunfando en taquilla ya no es necesario mantener el secreto por más tiempo, de forma que durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, auspiciado por Josh Horowitz, Garfield ha recordado cómo el secretismo tuvo que ampliarse tanto al director de The Amazing Spider-Man, Marc Webb, como a quien había sido su novia y ahora es una gran amiga.

Andrew Garfield reveals he kept denying to Emma Stone that he was in #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/rn3vdqs0nx — Film Updates (@FilmUpdates) January 17, 2022

En un fragmento de la entrevista que recoge Film Updates, podemos ver a un risueño Garfield contando cómo mantuvo a Webb y Stone en la inopia. Aunque con esta última fue más complicado: “Emma no paraba de enviarme mensajes preguntándome si salía en este nuevo Spider-Man. Y yo estaba en plan ‘no sé de qué estabas hablando’. Y ella ‘venga, solo dímelo’”. ¿Cuál fue su reacción cuando semanas después fue a ver Spider-Man: No Way Home y descubrió el pastel? Pues la única posible: “Eres un capullo”, revela Garfield.

