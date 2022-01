La frase más emotiva de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue una improvisación de Andrew Garfield

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Ya se puede decir: en Spider-Man: No Way Home hay reunión de trepamuros. No es que sorprenda con las filtraciones que precedieron su estreno, pero sí arroja a una luz entrañable a los grandes esfuerzos que ha hecho Andrew Garfield en meses previos por no contar el secreto. El actor se ha visto obligado a promocionar tick, tick… ¡BOOM! (papel por el que apunta a tener presencia en la carrera hacia el Oscar) y durante sus encuentros con los periodistas se ha visto obligado una y otra vez a aseverar que él no aparecía en No Way Home. Ahora que se ha estrenado la película, no hace falta fingir más.

No Way Home lleva acumulados más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial (cifras que nos remiten a los tiempos pre-pandémicos), y ha causado un entusiasmo gigantesco en el fandom. Uno paralelo, por lo que parece, al que sintió Garfield cuando le propusieron aparecer en la película de Jon Watts. Él protagonizó The Amazing Spider-Man 1 y 2: entregas por lo general no muy apreciadas que están experimentando cierta revalorización gracias a este nuevo film. Ha sido una experiencia realmente bonita para él, y una que en cierto momento condujo al momento más emotivo de No Way Home.

El equipo dejó un espacio considerable a Tom Holland, Tobey Maguire y Garfield (los tres Spider-Man) para trabajar en sus escenas juntos. De ahí no solo salió una imitación perfecta del famoso meme que nos presenta a tres trepamuros señalándose, sino una explotación de lo feliz que se encontraba Garfield por participar en algo así. Hacia el final de No Way Home su personaje le dice a los otros Peter Parker un sencillo y catártico: “Os quiero, chicos”. Pues bien, esa frase no estaba en el guion, sino que fue improvisada por Garfield en un arrebato. “Hay una línea que improvisé en la película, mirando a Maguire y Holland, y les dije que les quería. Era solo yo amándolos”, cuenta para Variety.

“Fue divertidísimo la primera vez que nos pusimos los trajes, porque era como si fuésemos tres tíos normales y corrientes que solo pasaban el rato. Pero luego también te conviertes en fan y dices ‘oh, dios mío, estamos todos juntos con los trajes y estamos haciendo aquella cosa de señalar”, cuenta Garfield refiriéndose al citado meme. “Se habló de cómo ir al baño, de cómo, ya sabes, acolchar el paquete. Hablamos de cómo lo sentíamos cada uno de nosotros. Tom estaba celoso porque yo tengo pequeñas cremalleras en mi traje, de las que puedo sacar las manos fácilmente”.

“También teníamos conversaciones más profundas y hablábamos de nuestras experiencias con el personaje. Y tener ahí a la productora Amy Pascal, que ha estado en nueve películas incluyendo Un nuevo universo… fue muy revelador para ella, al darse cuenta de la cantidad de vida y tiempo que le ha dado a este personaje. Eso fue hermoso y profundo”, concluye el actor.

