Ahora que la pressencia de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home ya es un hecho constatado, podemos sorprendernos de que, durante la promoción del filme, al actor no le creciese la nariz como a Pinocho. Tras meses y meses negando su presencia junto a Tom Holland y Tobey Maguire en el debut del multiverso arácnido en acción real, Garfield se ha sincerado sobre lo mucho que le costó mentir al fandom… y también sobre lo mucho que acabó disfrutando.

"Había momentos en los que me ponía en plan: 'Dios, odio mentir'. No me gusta mentir y no soy un buen mentiroso, pero lo entendía como un juego", reconoce Garfield (vía IndieWire). "Y seguía imaginándome a mí mismo sencillamente como un fan del personaje, lo cual no es difícil".

Muy aficionado a los cómics, Andrew Garfield aprovechó su conocimiento del fandom para imaginar el timo perfecto: si fuese un marvel zombie, explica, "querría que el actor hiciera un trabajo alucinante para convencerme de que no estaba en la película. Y luego querría volverme loco en el cine al comprobar que mi instinto decía la verdad".

Aunque Garfield califica la experiencia de "emocionante", también apunta que mentir a la prensa durante tantos meses acarreó un singular estrés. "Estuve contento de hacerlo, pero conllevó un montón de trabajo por parte de todos los implicados", admite. "Está claro que le proporcionó una experiencia muy impactante al público en las salas, y ¿qué más le puedes pedir a una película aparte de emocionarte?".

Asimismo, Garfield también ha hablado sobre el primer fin de semana de Spider-Man: No Way Home en la cartelera, cuando él y Maguire fueron de incógnito a varios pases del filme. "Me colé en un cine en la noche de estreno y ahí estuve, con mi gorra de béisbol y mi máscara", explica. "De hecho, también estuve con Tobey, los dos sentados juntos en el cine, y nadie sabía que estábamos allí. Fue un momento muy bonito que compartimos los dos".