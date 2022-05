Jon Watts ya tiene proyecto tras ‘No Way Home’: una serie de ‘Star Wars’ estilo ‘Los Goonies’

Ayer Vanity Fair publicó un amplio reportaje donde daba cuenta de los próximos planes de Lucasfilm para Star Wars. La división cinematográfica sigue parada tras la debacle de El ascenso de Skywalker, pero la cúpula de Kathleen Kennedy mantiene su esperanza en que salgan adelante las películas de Taika Waititi y Patty Jenkins (esta ahora mismo con la producción congelada), al margen de que Rian Johnson se ponga con su trilogía en cuanto tenga tiempo. Pero, cómo no, son las series las que acaparan toda la atención, y luego del estreno de Obi-Wan Kenobi este 27 de mayo en Disney+ la compañía espera acoger un ritmo de lanzamientos similar al de la Fase 4 de Marvel. Hay muchas, muchas series en camino.

Para este año, además de Kenobi, podemos esperar Andor con Diego Luna, y más allá de 2022 llegarían Ahsoka, la segunda temporada de The Mandalorian o, por qué no, la misteriosa The Acolyte. Disney acaba de confirmar, por otra parte, la existencia de otro proyecto en esta lista: uno para el que ha reclutado a Jon Watts. Tras el éxito indie de Coche policial, Watts estuvo al frente de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland, culminada esta con el triunfo comercial sin paliativos de Spider-Man: No Way Home. Convertido en un hombre de confianza para Kevin Feige, Watts también fue vinculado a la próxima película de Los 4 Fantásticos, pero hace un par de semanas cambió de idea.

El director se distanció de este proyecto en buenos términos, y en principio su plan ahora era dedicarse a un thriller de Apple que protagonizan Brad Pitt y George Clooney y que aún no tiene título. Pero Watts ha querido también mantener el vínculo con Disney para unirse a la familia Star Wars, y ponerse con el desarrollo de una serie titulada provisionalmente Grammar Rodeo. Este título hace referencia a aquel episodio de Los Simpson en el que Bart, Martin, Nelson y Milhouse se lanzaban a la carretera con un carné de conducir falso tras haber mentido a sus familias diciendo que asistirían a un “rodeo de gramática”. La pregunta es, por tanto, ¿qué diantres tiene esto que ver con Star Wars?

Pues la clave está en el protagonismo infantil. Kennedy ha elegido a Watts como principal responsable de una nueva serie que toma como referente las películas infantiles de Amblin estrenadas en los 80, con Los Goonies como inevitable modelo a seguir. Grammar Rodeo, por tanto, se encuentra ahora mismo buscando a cuatro niños de entre 11 y 12 años para protagonizar su historia, que como tantas otras adscritas a la nueva fase de Star Wars se ambientaría luego de los acontecimientos de El retorno del Jedi. El proyecto se encuentra en una fase muy prematura, así que habrá que esperar para tener más detalles.

