Jon Watts abandona la dirección de ‘Cuatro Fantásticos’

Los 4 Fantásticos son unos personajes imprescindibles para Marvel. Creados por Jack Kirby y Stan Lee en 1961, fue gracias a ellos que la compañía despegó, pero su carácter fundacional nunca se ha visto respaldado con las adaptaciones. Desde la ruinosa película que produjo Roger Corman en 1994, hasta el fiasco que expulsó a Josh Trank de Hollywood en 2014, y pasando por esas dos entregas de Tim Story lanzadas entre 2005 y 2007 (la primera de ellas muy reivindicable sin embargo). Por los motivos que sean, a la primera familia de Marvel le cuesta hacer pie en el audiovisual, de ahí que muchos pensaran que se impondría cierta normalidad cuando Marvel Studios los incorporara a su MCU, mediando la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019.

No ha sido así. El reboot de 4 Fantásticos iba a ser dirigido por un trabajador de confianza en la cantera de Kevin Feige como es Jon Watts, pero Deadline se hace eco de que este ha decidido abandonar el proyecto. Watts, que se hiciera un nombre en el indie con Coche policial, ha triunfado en Marvel Studios con su trilogía sobre el Spider-Man de Tom Holland, obteniendo una de sus más flamantes recaudaciones con la última entrega de la misma, Spider-Man: No Way Home. El tratamiento dispensado a Peter Parker parecían convertirle en un candidato excelente para llevar a la gran pantalla a Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Cosa y la Antorcha Humana. Sin embargo, Watts prefiere hoy por hoy alejarse del estudio y dedicarse a otros asuntos ajenos a superhéroes.

Por ejemplo, a un prometedor thriller para Apple que aún no tiene título, pero que está confirmado que protagonizarán Brad Pitt y George Clooney. O la sexta Destino final, que en principio se encargaría solo de producir. Watts quiere tomarse un descanso del blockbuster, y su salida de Marvel Studios apunta a ser bastante amistosa. “Colaborar con Jon en las películas de Spider-Man ha sido un verdadero placer”, ha declarado Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios. “Queríamos continuar nuestro trabajo con él para llevar los Cuatro Fantásticos al MCU, pero entendemos y apoyamos sus razones para alejarse. Somos optimistas con que podremos trabajar juntos de nuevo en algún punto del camino”.

Watts, por su parte, confirma que “hacer tres películas de Spider-Man ha sido increíble y me ha cambiado la vida”. “Estaré eternamente agradecido por haber formado parte del Universo de Marvel durante siete años. Tengo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos, y no puedo esperar a ver cómo se materializa su increíble visión de Cuatro Fantásticos”. En teoría 4 Fantásticos iba a estrenarse en algún punto de 2023 o 2024, y aunque la salida de Watts apunte a que vuelven los contratiempos para una propiedad que parece maldita, Marvel Studios tiene tiempo de sobra para buscarse otro director mientras le desea toda la buena suerte del mundo al saliente.

