El futuro de las series de 'Star Wars': después de 'Obi-Wan Kenobi' ¿cuándo se estrenan 'Ahsoka', 'Andor' y 'The Mandalorian T.3'?

Coincidiendo con el inminente estreno en Disney+ de la primera temporada de Obi-Wan Kenobi, que constará de seis episodios, a partir del viernes 27 de mayo, Vanity Fair se ha hecho con la exclusiva de un reportaje, bajo el título de The Rebellion Will Be Televised, en el que distintos implicados de Lucasfilm revelan nuevos detalles e imágenes, además de posibles fechas de estreno, de las series que están por venir.

Por el momento, el futuro más inmediato de las aventuras en esa galaxia muy lejana está en las series y la esperada Obi-Wan no solo nos traerá de vuelta a Ewan McGregor encarnando al Maestro Jedi, ahora en el exilio y perseguido por las fuerzas del Imperio, sino también a Hayden Christensen retomando el rol de Anakin Skywalker. O mejor dicho, de su versión más oscura, Darth Vader.

Check out @VanityFair’s new June issue featuring Rosario Dawson, Pedro Pascal, Ewan McGregor, and Diego Luna, photographed by @AnnieLeibovitz . Read the full cover story here: https://t.co/NTweuEWzN7 pic.twitter.com/D6pIJTmL83 — Star Wars (@starwars) May 17, 2022

'Andor'

La precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars se centrará en el personaje de Cassian Andor, uno de los integrantes del grupo de espías rebeldes que robó los planos de la Estrella de la Muerte, y que vuelve a interpretar Diego Luna. Será una historia de orígenes en la que asistiremos a la toma de conciencia del protagonista sobre la necesidad de plantarle cara al Imperio después de haber sufrido la destrucción de su planeta, y de comprobar cómo otros mundos han sido también devastados por las tropas y sicarios del malvado Emperador Galáctico.

Tony Gilroy, productor y showrunner de la serie, y que también participó en su momento en la reescritura de algunos pasajes de Rogue One, ha avanzado que el personaje sería "alguien en un principio realmente contrario a la revolución, y cínico, y perdido, algo desastre". El estreno sería a finales de verano.

'Ahsoka'

Ahsoka Lucasfilm

La que llegara a ser Padawan nada menos que de Anakin Skywalker fue un personaje que nació, y creció, en las series de animación The Clone Wars y su secuela Rebels. En carne hueso, e interpretada por Rosario Dawson, apareció por primera vez en el quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, titulado La Jedi, y después en el sexto de la primera temporada de El libro de Boba Fett.

De acuerdo con lo visto en ambos episodios, parece ser que Ahsaka seguiría en su empeño de localizar al villano Gran Almirante Thraw. Y el proyecto ofrece las máximas garantías para los warsies porque Dave Filoni, el director de The Clone Wars, largometraje de animación y serie, y productor ejecutivo y showrunner de Rebels (y en The Mandalorian y Boba Fett) también estará tras el proyecto. En el reparto se confirma la presencia de Mary Elizabeth Winstead, la esposa de Ewan McGregor, y queda por saber oficialmente si también Hayden Christensen como Darth Vader. El estreno se anuncia para 2023.

'The Mandalorian', tercera temporada

Grogu en 'The Mandalorian' Disney

Y Dave Filoni y Jon Favreau vuelven a encargarse de la nueva remesa de episodios con Pedro Pascal enfundado en la armadura del cazarrecompensas protagonista. Esperando también reencontrarnos con Grogu (Baby Yoda), tampoco se ha fijado una fecha para el lanzamiento de la tercera temporada, pero sería a finales de este 2022 o a principios de 2023.

Y aún en fase de desarrollo...

Está The Acolyte que, según su showrunner, Leslye Headland, exploraría una temática totalmente nueva. La acción tendría lugar 100 años antes de lo acontecido en Star Wars: La amenaza fantasma, en un periodo que califica como Era de la Ilustración. Y visto que Headland, una de las creadoras de la serie Muñeca Rusa de Netflix, le van los misterios y tramas rebuscadas el relato sería el propio de un thriller de suspense en un periodo de prosperidad y de aparente tranquilidad.

"Vamos a explorar cuestiones políticas y personales y espirituales de un periodo del que no sabemos demasiado. Mi pregunta cuando veo 'La amenaza fantasma' siempre es, 'bien, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo consiguió un Lord Sith infiltrarse en el Senado y sin que ninguno de los Jedi se diera cuenta? ¿Qué salió mal? ¿Cuáles fueron los escenarios que nos llevaron a ese momento?", ha explicado Headland. Como protagonista se rumorea con la posibilidad de que sea Amandla Stenberg (Rue en Los juegos del hambre).

Y también en proyecto estaría la serie Grammar Rodeo (título inspirado en un episodio de Los Simpson en el que Burt y sus compañeros de clase robaban un coche para una escapada de fin de semana). Jon Watts, el director de Spider-Man: No Way Home, sería el showrunner y, de la misma manera que The Mandalorian, se situaría en los años posteriores a la trilogía original, con la derrota de El Imperio.

Su narración tendría el tono de "las clásicas películas de aventuras tipo coming-of-age de Amblin en los 80", pero en versión galáctica. Para el casting, los protagonistas principales se buscarán entre jóvenes actores de 11 o 12 años.

Tráiler final de 'Obi-Wan Kenobi' Tráiler final de 'Obi-Wan Kenobi'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.