‘The Acolyte’: Primeros detalles de la serie más misteriosa de ‘Star Wars’

En abril de 2020 supimos por primera vez de The Acolyte. Es decir, por entonces esta serie aún no se titulaba así, pero ya trascendía el interés de Disney por abordar una historia hasta cierto punto oscura, que se remontara a una época de la galaxia nunca explorada en Star Wars. El plan es que The Acolyte, que confirmó título más tarde, se ambiente 50 años antes de La amenaza fantasma, examinando el periodo conocido como la Alta República paralelamente a explorar el pasado de los Sith y su inmersión en el Lado Oscuro. No puede sonar mejor sobre el papel, y aunque la cosa no haya avanzado mucho desde entonces sí se confirmó pronto quién iba a ser su principal responsable: Leslye Headland.

Esta cocreó Russian Doll, y destacaba como showrunner en la que bien puede ser la serie más enigmática de Star Wars. Al contrario que todas las ficciones que fueron anunciadas durante el Investor Day de 2020, The Acolyte no recurre a personajes conocidos ni a acontecimientos con un gran peso en la trama de las películas: su historia es completamente nueva, y eso garantiza cierto margen para la experimentación. “Vamos a hablar de cosas geniales, cosas que aún no han aparecido en el canon. Personajes que no conoces”, prometió Headland entonces. Poco después se anunció que Amandla Stenberg, Rue en Los juegos del hambre, estaba en conversaciones para ser la protagonista.

De ser confirmade Stenberg en el papel, hablaríamos del primer personaje interpretado por une intérprete de género no binario, ejerciendo de nuevo hito para la representación de Star Wars. En los meses transcurridos no se ha aclarado cuándo podría llegar The Acolyte a Disney+, pero ahora The Illuminerdi se hace eco de algunos detalles significativos. Para empezar, el plan de Disney es que la producción de la serie (que podría dar pie a más de una temporada) comience este octubre, con vistas a concluir en 2023. Si todo va bien, The Acolyte estaría lista para mediados del año que viene, lo que realmente tampoco es tanto tiempo si reparamos en la cantidad de series previstas.

Este 27 de mayo llega Obi-Wan Kenobi, y entre esta y The Acolyte se prevé que lleguen otras series de Star Wars como la tercera temporada de The Mandalorian (que ya habría completado su rodaje), Andor con Diego Luna y Ahsoka con Rosario Dawson. También se ha hablado de una serie sobre Lando, pero de esta se saben aún menos detalles que de The Acolyte. En referencia a la serie que nos ocupa, esta semana se ha emprendido la búsqueda de dos intérpretes para dos personajes concretos: uno es Paul, destinado a un hombre caucásico de 50 años, y otro es Miri, que debe ser encarnada por una niña negra entre 8 y 10 años. De Paul se ha dicho que solo formaría parte de la primera temporada.

Por lo demás, el argumento de The Acolyte sigue siendo un misterio, más allá de su contexto temporal y de lo que nos pueda sugerir el título: ese “acólito” que nos retrotrae a los aprendices de los Sith.

