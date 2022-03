‘Black Panther: Wakanda Forever’: el rodaje más difícil de la historia de Marvel ha terminado

No hay título en la historia del Universo de Marvel que haya dado los problemas de Black Panther: Wakanda Forever. De hecho, el mayor contratiempo tuvo lugar en plena génesis del proyecto, cuando falleció Chadwick Boseman. Black Panther 2 tuvo que cambiar completamente de planteamiento con Ryan Coogler repitiendo como director, y reubicándose el protagonismo de T’Challa con la idea de no sustituir a Boseman por ningún otro actor. No quedaba otra, pues, que tirar de secundarios, así que la importancia de personajes como M’Baku (Winston Duke) o Shuri (Letitia Wright), hermana de T’Challa, tenía que aumentar. Algo que, en el caso de Wright, pronto se convirtió en otro gran problema.

Desde que empezó la pandemia, la actriz ha mostrado una actitud entre escéptica y negacionista, que llevó a una polvareda en redes sociales cuando se manifestó contra las vacunas. Wright desactivó su cuenta de Twitter, y meses después esta postura entró en conflicto directamente con Wakanda Forever. La actriz tuvo una lesión el verano pasado que le hizo guardar reposo en Londres mientras Coogler rodaba todo lo que podía sin ella; una vez se recuperaba, estaba el asunto de que para volver a EE.UU. debía vacunarse. De algún modo que no ha trascendido, Disney y Wright se pusieron de acuerdo, y volvió al rodaje. Ahora Black Panther 2 está fijada para el 11 de noviembre y, contra todo pronóstico, puede que llegue a tiempo.

Y es que, según varios perfiles de redes sociales, el rodaje acaba de terminar. Lo revela una cuenta fan de Black Panther: Wakanda Forever que ha pasado revista de varios miembros del equipo que así lo confirmaban. Uno de ellos, Ruth E. Carter, es la diseñadora de vestuario, y dijo un triunfal “hemos terminado” antes de borrar la publicación en Instagram. La otra cuenta insiste, a su vez, en que “el rodaje ha terminado oficialmente en Puerto Rico”, pero el secretismo que parece cundir en torno a estas circunstancias hace pensar que, sí, la fotografía principal ha terminado… pero lo más probable es que se precisen reshoots. Sea como sea, parece que Wright ha completado su papel luego de que el rodaje pasara de Georgia a Puerto Rico, y que Wakanda Forever llegará a su cita.

Antes de la secuela de Black Panther están previstos otros estrenos de Marvel como las series Caballero Luna y Ms. Marvel (para este 30 de marzo y el 8 de junio), Doctor Strange en el multiverso de la locura (6 de mayo) y Thor: Love and Thunder (8 de julio). En Wakanda Forever repiten (además de los citados Wright, Duke y Coogler) Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o, Angela Bassett y Danai Gurira. Se incorpora Dominique Thorne como Riri Williams, heredera de la armadura de Iron Man que debutará en el MCU a través de Wakanda Forever, antes de protagonizar su propia serie de Disney+: Ironheart.

