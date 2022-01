La secuela de ‘Black Panther’ vuelve a parar su rodaje por varios casos de COVID-19

Actualmente no hay producción en Hollywood más gafada que Black Panther: Wakanda Forever. La secuela ya había empezado a desarrollarse cuando su protagonista, Chadwick Boseman, falleció de forma inesperada, de modo que el guion fuera modificado para que su hermana en la ficción, Shuri, ganara protagonismo. Ahí no terminaron los problemas, pues la intérprete Letitia Wright se convirtió más tarde en una figura muy cuestionada por sus comentarios antivacunas, y una vez el rodaje dio comienzo la actriz sufrió una grave lesión haciendo una acrobacia. De modo que Wright tuvo que guardar reposo en Londres, mientras Ryan Coogler rodaba todas las escenas que podía sin ella.

Esto no dio más de sí y Black Panther 2 suspendió su rodaje a finales de 2021, con la idea de reiniciar al año siguiente con Wright en el equipo. Por entonces surgieron nuevos rumores de problemas, puesto que la actriz se negaba a vacunarse y eso le impediría su desplazamiento a EE.UU. una vez se recuperara de sus heridas. No está claro cómo, pero Wright ha regresado finalmente al rodaje de Wakanda Forever, justo para toparse con otra incidencia: según recoge The Hollywood Reporter, la producción ha vuelto a paralizarse ante varios casos de COVID-19, producto de la variante Ómicron que tan contagiosa está resultando (y que habría afectado a Lupita Nyong’o, otro miembro del reparto).

La idea es que la pausa no dure mucho más de una semana. El parón de Black Panther 2 coincide con otras coyunturas similares para NCIS: Los Ángeles, Star Trek: Picard o Ticket to Paradise, la comedia romántica de George Clooney y Julia Roberts. El film dirigido por Ryan Coogler ha atravesado tantos percances que ya se ha visto obligado a retrasar su fecha de estreno una vez, pero Disney espera mantener la que tiene actualmente: este 11 de noviembre.

