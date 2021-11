El rodaje de ‘Black Panther 2’ está en problemas por la negativa a vacunarse de Letitia Wright

El pasado agosto, durante el rodaje de una escena de Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright sufrió una lesión de cierta gravedad. El equipo resolvió entonces mandarle de vuelta a Londres a que se recuperara, para que entretanto Ryan Coogler fuera grabando las escenas que no requerían la presencia de Shuri, hermana de T’Challa. Sin embargo, hace pocos días Coogler y los suyos comprendieron que la situación ya no daba para más, y que la secuela de Black Panther debía detener su producción hasta que Wright se recuperara y pudiera volver. De este modo, el rodaje se aplazó hasta 2022 en espera de que el año que viene la actriz ya pueda trabajar… pero hay un problema que persiste, y es su negativa a vacunarse.

Corría 2020 cuando Wright compartió un vídeo en su cuenta de Twitter que expresaba su desconfianza hacia las vacunas contra el COVID-19. Las críticas no se hicieron esperar y la actriz cerró su perfil, sin que supiéramos a partir de entonces si Wright cambiaba de opinión o cómo lo afrontaban sus compañeros. Según se puede leer en un texto de The Hollywood Reporter que analiza los conflictos en Hollywood a cuenta de las vacunas (y rescata el despido de Ice Cube de Oh Hell No por negarse a que vacunarse), Wright sigue en sus trece, y eso supone un gran problema porque para desplazarse de Londres a Atlanta una vez le den el alta debe estar vacunada y presentar un certificado de ello.

El CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) de EE.UU. dictamina que todos los viajeros han de estar vacunados antes de entrar en el país, algo que por el momento no se aplica al caso de Letitia Wright. En caso de que no logren convencer a la actriz de hacerlo, los productores quizá tendrían que plantearse desplazar la producción a otro lugar, con un coste imprevisible que supondría el enésimo revés al que se enfrenta Black Panther: Wakanda Forever. Y es que la producción ya quedó marcada cuando antes de empezar falleció Chadwick Boseman por sorpresa, exigiendo una remodelación de la historia que aparentemente pasa por aumentar el protagonismo de su hermana ficticia, Shuri.

El mismo cuya actriz le está poniendo las cosas muy difíciles a la producción para que se ajuste a unos plazos por otra parte bastante estrictos. Wakanda Forever tenía previsto originalmente su estreno para el 8 de julio de 2022, pero fue aplazado al 11 de noviembre con la esperanza de dar un poco de oxígeno a un proyecto muy complicado. Está por ver si la actitud de Wright no provoca nuevos retrasos.

