‘Doctor Strange 2’ pasará por grandes reshoots a finales de año

Es habitual dentro de Hollywood considerar la palabra “reshoot” como sinónimo de “problemas”. Poco importa que sea una práctica de amplio historial en la industria y que pueda responder a multitud de motivos logísticos: en el momento en que una producción se pone a grabar nuevas escenas luego de haber terminado el rodaje, es inevitable pensar que cunde el caos, y que los productores desean mejorar el resultado. Pese a eso, buena parte de los blockbusters atraviesan procesos similares, lo único que en el caso de Marvel, DC o Star Wars es habitual encontrarse con un escrutinio mediático más severo. Sobre todo con el precedente de Rogue One, cuyos reshoots llegaron tan lejos como para que Tony Gilroy sustituyera al director, Gareth Edwards.

Por todo ello, hay quien podría pensar que las cosas no van bien con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que van a durar los reshoots susodichos. Según recoge The Hollywood Reporter, el film de Sam Raimi va a experimentar “reshoots significativos y fotografía adicional en Los Ángeles”, prolongados a seis semanas de rodaje con seis días a la semana. Es decir, un calendario intensivo que quizá responda a la cercanía del estreno: originalmente Disney había fijado Doctor Strange 2 para el 25 de marzo de 2022, pero recientemente lo aplazó al 6 de mayo… acaso previendo que el rodaje iba a ser más complicado de lo que parecía.

Los reshoots suelen servir para que el director tenga tiempo adicional de grabar escenas que refuercen la trama o pueda recurrir a actores que anteriormente vieron comprometida su estancia en el set por problemas de agenda. En el caso de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al parecer se debe una combinación entre previos problemas de disponibilidad con los actores y el afán por recuperar el tiempo perdido durante la ralentización que sufrió el proyecto a causa del COVID-19. Suena razonable y hay que destacar que Sam Raimi y el guionista Michael Waldron (que escribió Loki) no han abandonado el barco, pero la cantidad de tiempo necesaria para estos reshoots ha alarmado a más de uno.

Una fuente consultada, de hecho, asegura que va a ser “como rodar una película entera”, con un cansancio lógico teniendo en cuenta el devenir de la producción. Doctor Strange 2 perdió a su director original en los primeros compases de esta, con Scott Derrickson (que ya dirigió la primera Doctor Strange) marchándose por las consabidas diferencias creativas, y empezó a rodarse en noviembre de 2020 en Los Ángeles. En enero de este año, sin embargo, las circunstancias de la pandemia exigieron una pausa y finalmente parecía haber concluido esta primavera.

Hay que destacar que el film de Raimi no es el único proyecto de Marvel que ha atravesado reshoots recientemente, pues lo mismo ha ocurrido con Spider-Man: No Way Home sin acaparar tantos focos (y se va a estrenar sin problemas este 17 de diciembre) y con la próxima serie de Moon Knight protagonizada por Oscar Isaac. Aun teniendo en cuenta estos factores, la ambición del film refuerza el temor de que algo no esté yendo bien en su gestación: al fin y al cabo esta secuela profundizará en el lío de los multiversos añadiendo toques de terror y juntando al Hechicero Supremo que encarna Benedict Cumberbatch con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) recién llegada de Bruja Escarlata y Visión.

