‘Black Panther 2’ detiene su rodaje a causa de una lesión de Letitia Wright

La producción de la secuela de Black Panther, anunciada al poco de que el film original se convirtiera en uno de los títulos más aclamados de Marvel (con 1.300 millones de dólares recaudados y 3 Oscar), se ha visto en problemas prácticamente desde el principio. En el verano de 2020 falleció Chadwick Boseman, intérprete del héroe titular, lo que obligó a la cúpula del MCU a reconcebir la película, erigiendo teóricamente a su hermana en la ficción, Shuri, como la nueva protagonista. El título de Black Panther 2 sería finalmente Wakanda Forever, pero con el rol acentuado de Letitia Wright no terminaron los dolores de cabeza: de hecho, la postura antivacunas de la intérprete de Shuri añadió algunos más de su cosecha.

Luego de que Wright publicara un vídeo compartiendo sus dudas sobre la efectividad de esta medida contra el COVID-19, las feroces críticas provocaron que se borrara su cuenta de Twitter, y estaba por ver cómo iban a afectar estas opiniones a la producción de Wakanda Forever. Finalmente, y contra todo pronóstico, no ha sido esto lo que ha provocado que el rodaje se paralice, sino una lesión sufrida por la misma actriz allá por agosto, cuando Black Panther 2 se rodaba en Boston. Una secuencia que implicaba acrobacias provocó que Wright ingresara en el hospital y tuviera que guardar reposo a partir de entonces, algo que se mantuvo cuando la producción se desplazó semanas después a Londres.

Al poco de que los medios supieran de la lesión de Wright, Marvel aseguró que esta no afectaría al calendario de rodaje, y el director Ryan Coogler optó por grabar todas aquellas escenas que no requerían la presencia de la actriz. Pero la estrategia, según recoge The Hollywood Reporter, ya no da más de sí: Wakanda Forever no puede seguir adelante sin Wright, y como aún le quedan semanas de recuperación por delante los productores han optado por poner en pausa el rodaje. La idea es frenar coincidiendo con Acción de Gracias y no volver a grabar hasta principios del año que viene, con la esperanza de que una vez Wright pueda volver a la producción esta complete rápidamente sus últimos compases.

“Letitia ha estado recuperándose en Londres desde septiembre de las lesiones sufridas en el set de Black Panther 2 y está deseando volver al trabajo a principios de 2022”, ha declarado un representante de la actriz. “Letitia pide amablemente la tengan en sus oraciones”. La sucesión de contratiempos ha provocado ya un retraso en la fecha de Wakanda Forever, del 8 de julio al 11 de noviembre de 2022, y está por ver si esta pausa no acabará motivando un nuevo aplazamiento. Por otra parte, sigue siendo una incógnita cómo está gestionando Disney la resistencia de Wright a vacunarse contra el coronavirus, y por lo tanto a respetar un protocolo instaurado en Hollywood de forma masiva.

Y es que en los últimos meses buena parte de los grandes estudios han dictaminado como obligatorio que todos los miembros del equipo en contacto directo sean vacunados, de tal forma que la negativa de algunas celebridades ya les ha costado su empleo. Es el caso, por ejemplo, de Ice Cube en la comedia Oh Hell No, pero también de Emilio Estévez en la segunda temporada de Somos los mejores: Una nueva era. Teniendo en cuenta que es Disney también la compañía productora de esta última serie, es posible que Wright haya terminado accediendo sin que la prensa haya dado cuenta de ello (y se vaya a vacunar el año que viene, antes de regresar al rodaje). O, también, que su rol forzosamente protagónico le haya permitido librarse.

