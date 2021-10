Como se pudo ver en Black Panther, Letitia Wright no es una actriz que se deje amedrentar. Su interpretación como Shuri, la hermana de T'Challa y una de las mejores y más jóvenes ingenieras de Wakanda, estaba cargada de fuerza y también cierta tozudez, algo que parece que se traslada detrás de las cámaras.

Y es que según anuncia The Hollywood Reporter, la actriz mantiene su posición de no ponerse la vacuna del covid-19 y no solo eso, sino que aseguran que la conducta de Wright en el rodaje de Black Panther 2 está siendo problemática, compartiendo las mismas opiniones antivacunas que ya detonaron toda la polémica el pasado mes de diciembre, cuando incluso llegó a separarse de su equipo representativo estadounidense.

Disney también ha querido reaccionar a este comportamiento y cubrirse las espaldas ante otros que puedan surgir durante el rodaje de la producción en Atlanta, y por ello ha hecho más estricta su política en torno al covid. Según la información de The Hollywood Reporter, muchos estudios de Hollywood están haciendo obligatoria la vacunación contra el Covid-19 y dejando claro quién está vacunado y quién no en los platós.

En el caso concreto de Disney, se está empezando a desplegar un sistema de etiquetas en todas sus nuevas producciones que exige una prueba visible del estado de vacunación contra el covid-19, tal y como se estipula en un acuerdo de vuelta al trabajo entre la AMPTP y los sindicatos de Hollywood. Las personas de la zona A que estén totalmente vacunadas tendrán una pulsera. Las que no lo estén, no. (Todo lo que ya esté rodando no está cubierto).

Wright no es la única que aún se sigue negando a ponerse la vacuna y compartiendo su opinión con el resto del mundo, ya que el informe señala también al actor Rob Schneider (Deuce Bigalow: Gigoló) en el caso de una producción de Netflix. Parece que hay una guerra abierta entre algunos actores y las productoras y de momento no tiene pinta de que se vaya a resolver, a pesar de las nuevas y estrictas medidas tomadas por parte de estas últimas.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.