Primer vistazo a la temporada 2 de 'Invencible', que se estrenará este año

Si el mercado de superhéroes está saturado, no lo está menos el de las desmitificaciones antiheroicas que intentan reflexionar sobre el género o parodiar sus tópicos. Mientras The Boys arrasa en Amazon a cada temporada, dentro de la misma plataforma de streaming también ha obtenido cierta notoriedad Invencible: una serie de animación que se basa en los cómics de Robert Kirkman (el mismo de The Walking Dead) y a su vez propone un vistazo tan mordaz como violento a estas historias. La protagoniza Mark (voz de Steven Yeun), un joven aspirante a superhéroe que emprende su labor justiciera en solitario luego de descubrir que su padre es un sangriento supervillano.

La primera temporada obtuvo buenas críticas y un gran respaldo de la audiencia, de forma que Prime Video la renovó por una segunda y una tercera entrega antes de concluir la tanda inicial de episodios. Esto ocurrió en marzo de 2021; no obstante, y desde entonces no había vuelto a saberse nada de Invencible. Casi dos años después del éxito de los primeros episodios, Amazon ha confirmado que la serie volverá a lo largo de este 2023, publicando un avance donde los propios personajes hacen referencia a la cantidad de tiempo transcurrida desde que les vimos por última vez. Así, nos topamos con Mark y Allen el Extraterrestre (a quien pone voz Seth Rogen) en una hamburguesería.

“¿Qué has estado haciendo? Ha pasado mucho tiempo. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que el tiempo que ha pasado ha sido ridículo”, le pregunta Allen, a lo que Mark responde: “He estado ocupado escribiendo, diseñando, haciendo storyboards, posando, limpiando, coloreando y todo eso con, ya sabes, miles de tomas”. Con este guiño meta Invencible se prepara para sus próximos episodios, adaptando con lealtad los cómics que fueron publicados entre 2003 y 2018. La primera temporada abarcó los 13 primeros números, y está por ver el ritmo de adaptación de la nueva tanda.

Puedes ver el ocurrente teaser bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.