Amazon renueva ‘Invencible’ por dos temporadas más

La apuesta era valiente aunque, sopesado el éxito de The Boys, con motivos para confiar. Invencible adaptaba igualmente un cómic, a cargo de Robert Kirkman y Cory Walker, y lo hacía en forma de serie de animación que no escatimaría en violencia ni tampoco (en lo que ha sorprendido muchos) en la duración de cada episodio. La primera temporada de ocho capítulos de Invencible llega a su fin consolidando el favor del público y la crítica, y Amazon no ha querido esperar más para renovar la serie. De hecho, ha preferido renovarla por dos temporadas a la vez: Invencible tendrá tanto una segunda como una tercera temporada.

Más que suficiente para que la trama de la serie se mantenga fiel al arco de los cómics y Mark Grayson (voz de Steven Yeun) tenga tiempo de seguir salvando al mundo mientras descubre los oscuros secretos de su padre. Invencible narra cómo Mark ha de comprender su identidad y dominar sus nuevos poderes siempre a la sombra de una intimidante figura paterna (voz de J.K. Simmons) que resulta ser el superhéroe más poderoso del mundo. En el reparto original de doblaje también encontramos a Mark Hamill, Mahersala Ali o Seth Rogen; este último ejerciendo además de productor ejecutivo junto a Evan Godlberg.

Kirkman y Walker han podido llevar su obra a la pantalla de forma satisfactoria, y ambos están deseando ponerse con los nuevos capítulos. “Estoy muy agradecido a Amazon por el apoyo y dedicación que han puesto detrás de Invencible. El cómic es una carta de amor a un género que Cory Walker y yo crecimos leyendo y amando y ha sido una odisea ver a nuestros personajes volver de nuevo a la vida. Estamos más que entusiasmados por continuar esta historia”, declara Kirkman.