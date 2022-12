'Gen V': El tráiler del spin-off de 'The Boys' muestra a los superhéroes yendo a la universidad

Más allá de la inversión millonaria, felizmente rentabilizada, que ha supuesto El señor de los anillos: Los anillos de poder, Amazon Prime Video ha obtenido otro de sus éxitos más sólidos gracias al tan socorrido género de superhéroes. Eso sí, Eric Kripke quiso recurrir a una de las sátiras más demoledoras que se han escrito sobre el género, tomando los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson para actualizarlos y amasar un prolongado éxito de crítica y público. The Boys lleva ya tres temporadas narrando el enfrentamiento entre unos superhéroes déspotas (liderados por el Patriota de Antony Starr) y unos pobres diablos sin poderes (liderados por Billy Carnicero, interpretado por Karl Urban). Al margen de la serie principal, sin embargo, Amazon quiere expandir el universo.

Así es como impulsó la antología animada The Boys Presenta: Diabolical, y como paralelamente puso en marcha un spin-off que indagaría en la procedencia de los superhéroes. O, mejor dicho, dónde tiene lugar su formación: en universidad superheroicas administradas por Vought, donde se busca a estudiantes que tengan la correspondiente dosis de Gen V en sangre. Ese es precisamente el título de la nueva serie, Gen V, de la que hasta ahora sabíamos bastante poco. Solo podíamos fiarnos de las entusiastas palabras de Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger que cuenta con un papel en Gen V, y que hace tiempo dijo de ella que esperáramos “una mezcla de Euphoria y superhéroes”.

Amazon acaba de publicar el primer tráiler de Gen V, y podemos comprobar si Schwarzenegger exageraba. A priori parece que no mucho pues el avance, sin revelar gran cosa, sí ofrece una avalancha de imágenes impactantes donde se distinguen desmembramientos, juergas universitarias salvajes, sexo e incluso un guiñol (¿?) con muy malas pulgas. El reparto de Gen V está encabezado por el citado Schwarzenegger junto a Jaz Sinclair, Sean Patrick Thomas, Shelley Conn, Maddie Phillips y Jason Ritter, mientras que el vínculo con la serie madre está asegurado al venir de The Boys los personajes de Jessie T. Usher, Colby Minifire y P.J. Byrne.

Gen V se ambienta en la llamada Universidad de Godolkin y aún no tiene fecha de estreno como no la tiene la anunciada cuarta temporada de The Boys, pero el avance confirma que veremos el spin-off en algún punto de 2023. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.