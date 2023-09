Presidiaria y embarazada: el regreso de Bella Ramsey ('The Last of Us') en 'Condena'

La última vez que vimos a Bella Ramsey en The Last of Us, la dejamos en una situación bastante apurada. Ahora, el regreso de la actriz en la segunda temporada de la serie británica Condena nos la muestra en condiciones casi peores, dependiendo de cómo se mire.

En las primeras imágenes del show publicadas por la BBC, Ramsey no solo aparece entre las rejas de una lóbrega prisión de Su Majestad, sino también embarazadísima. Kelsey, su personaje, se enfrenta así a una situación por la que nadie querría pasar.

¿De qué va 'Condena'?

La primera temporada de Condena estuvo ambientada en una cárcel de hombres, con Sean Bean interpretando a un preso (papel que le llevó a ganar un premio BAFTA) y Stephen Graham como funcionario. Esta nueva etapa de la serie, sin embargo, transcurre en un penal para mujeres al que han ido a parar los personajes de Ramsey, Jodie Whittaker (Doctor Who) y Tamara Lawrence.

Bella Ramsey (centro) con Tamara Lawrence y Jodie Whittaker en 'Condena'. Cinemanía

La sinopsis oficial de la temporada (vía Radio Times) habla de "la inevitable amenaza de la violencia" entre los muros de la cárcel, pero también de "un inesperado sentido de la comunidad" entre las reclusas. El showrunner vuelve a ser Jimmy McGovern (The Street), con Lewis Arnold (Misfits, Broadchurch) como director.

Bella Ramsey (izq.) en una imagen de 'Condena'. Cinemanía

Además de este regreso penitenciario, Bella Ramsey tiene en su agenda la película Monstruous Beauty (segundo largo como directora de la actriz Romola Garai), un papel como actriz de voz en la secuela de Chicken Run y, claro, su reencuentro con Pedro Pascal en la segunda temporada de The Last of Us.

