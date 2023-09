¿Son demasiado parecidas 'Daryl Dixon' y 'The Last of Us'? El productor de la serie lo desmiente

Con el estreno de Daryl Dixon, la franquicia The Walking Dead continúa aumentando el número de seguidores del apocalipsis zombie de AMC, trasladándolo ahora a tierras francesas. En los nuevos episodios, el personaje de Daryl es salvado por una serie de monjas de un convento en el que se esconde un joven con habilidades especiales, cuya historia y tono ha provocado que muchos acusen a la serie de su similitud con The Last of Us.

Los paralelismos entre ambas ficciones ya surgían con el estreno del primer tráiler del spin-off de The Walking Dead. Daryl (Norman Reedus) y Joel (Pedro Pascal) en el papel de hombres rudos, en un contexto de apocalipsis causado por una infección, donde se convierten en los guardas inesperados de la clave para poder paralizar el virus: Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) y Ellie (Bella Ramsey), dos jóvenes aparentemente inmunes.

"Creo que la idea de que Daryl conecta con el niño se siente un poco como The Last of Us, pero una vez que te adentras en el viaje no es tan similar. Son dos series lo suficientemente diferentes como para que puedas disfrutar de ambas ", señalaba recientemente Greg Nicotero, habitual de la franquicia TWD y productor de esta nueva producción.

Greg Nicotero incide en las diferencias entre 'The Last of Us' y 'The Walking Dead: Daryl Dixon"

"Recuerdo haber visto el primer episodio de The Last of Us y haber dicho: 'Mmm... ¿chicos?'. Ya estábamos inmersos en la producción cuando se estrenó The Last Of Us", añade Nicotero, quien también confiesa que "disfrutó enormemente" de la adaptación de los videojuegos de Naughty Dog.

Pese a todo, Nicotero quiere dejar claras las diferencias entre estos dos universo. "Esta nueva serie es realmente una continuación de la historia de Daryl. El protagonista está dispuesto a entregar al niño, pero ese no es su único propósito. Su propósito es tener gente en casa con la que volver. Necesita volver con Judith, Carol y la gente de la Commonwealth", añade el productor.

Daryl Dixon estrenaba este lunes su primer capítulo en España, donde ya nos dejaba ver un atisbo de la dinámica en la relación entre Daryl y Laurent, que no ha hecho más que comenzar y nos irá ofreciendo progresivamente más detalles sobre este joven tan especial.

