Pamela Anderson contra los creadores de 'Pam & Tommy': esos "cabrones" le deben una disculpa

Pam & Tommy gira en torno a un episodio especialmente traumático de la vida de sus protagonistas: la filtración de un vídeo sexual que Pamela Anderson había grabado con su marido de entonces, Tommy Lee. Dicha cinta tuvo un impacto mediático enorme sobre el que la serie de Hulu quería reflexionar… sin que esto implicara contar con el beneplácito de quien sufrió dicho impacto. Pam & Tommy siguió adelante fuera cual fuera la opinión de Anderson, desarrollada por Robert Siegel y D.V. De Vicentis mientras el Craig Gillespie de Yo, Tonya y Cruella se encargaba de dirigir. Y fue muy bien recibida, destacando las caracterizaciones de Lily James y Sebastian Stan como Anderson y Lee.

La opinión de Anderson, naturalmente, no es muy positiva al respecto. Entrevistada por Variety, la actriz no ha dudado en llamar “cabrones” a los creadores de Pam & Tommy, denunciando que con su serie ha echado “sal en la herida”. “Todavía me deben una disculpa”, insiste, para pasar a criticar el retrato que James hace de ella en la serie. “Simplemente me pareció un disfraz de Halloween”, asegura. “No tengo nada en contra de Lily James. Creo que es una chica preciosa y que solo estaba haciendo su trabajo. Pero que haya pasado todo esto es muy doloroso para mí”. Anderson también cuenta que invitó a James a asistir a la premiere de un inminente documental: Pamela, una historia de amor.

Se trata de la “respuesta” al fenómeno Pam & Tommy: un proyecto que ha contado con el auspicio de Anderson siendo Ryan White el director. Pamela, una historia de amor ofrece un vistazo alternativo al fenómeno que centra Pam & Tommy, y ha sido desarrollado por Netflix con estreno previsto para este 31 de enero. De esta forma Anderson intenta recuperar el control de la narrativa mediática, concentrada hasta ahora en el éxito de Pam & Tommy. DeVicentis, por su parte, ya ha lamentado públicamente las opiniones de Anderson, asegurando que él y su equipo intentaron contactar con ella durante la producción.

“Y no obtuvimos respuesta”, reveló. “Toda la gente del programa decidió seguir adelante porque sabíamos que nuestros corazones estaban en el lugar correcto e íbamos a cuidarla. Ella es, sinceramente, el público número uno, y lo único que quería era que le gustara”. Pam & Tommy puede ser vista en España a través de Disney+.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.