Pamela Anderson acusa a Tim Allen de una agresión sexual en 'Un chapuzas en casa' que el actor niega

Las memorias de Pamela Anderson que tienen previsto llegar a las librerías de EE UU a finales de enero ya están empezando a causar revuelo. En un capítulo dedicado a su paso por la sitcom Un chapuzas en casa, la actriz revela que su protagonista, Tim Allen, le enseñó el pene sin su consentimiento en el primer día de rodaje de la serie.

Variety ha adelantado un extracto del libro, titulado Love, Pamela, donde la actriz de Los vigilantes de la playa rememora momentos clave de su vida y de su experiencia personal en la industria del entretenimiento, donde llegó a ser una de las figuras más populares de la década de los noventa y el cambio de siglo, no pocas veces con un trasfondo sórdido y amargo.

Es el caso del capítulo donde Pamela Anderson relata su llegada a Un chapuzas en casa, la popular serie de comedia familiar de Tim Allen estrenada en 1991 en el canal ABC. Anderson, que acababa de llegar a Los Ángeles para buscarse la vida en el mundo del espectáculo tras haber sido portada de Playboy y Playmate del Mes causando gran sensación, tenía 23 años; Allen, 37 años.

"Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí con rapidez y me enseñó que iba desnudo", cuenta la actriz. "Me dijo que era lo más justo, ya que él me había visto desnuda a mí. Ahora estábamos a la par. Solté una risa incómoda".

Tim Allen ha negado tajantemente la acusación. "Eso no sucedió", ha zanjado el actor en un comunicado para Variety. "Nunca haría algo así".

En las dos primeras temporadas de Un chapuzas en casa, cuando la serie comenzó a escalar su posición en lo más alto de los rankings de audiencia, Anderson tuvo un papel secundario como Lisa, la llamada 'chica herramienta' del programa de bricolaje que presentaba en televisión el personaje protagonista.

En la tercera temporada, Pamela Anderson dejó la serie para centrarse en Los vigilantes de la playa, siendo relevada por Debbe Dunning como Heidi, la nueva 'chica herramienta' del show.

