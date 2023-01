Pamela Anderson desvela que Sylvester Stallone le ofreció un coche y una casa a cambio de ser su "chica número uno"

Pamela Anderson no deja de regalarnos grandes títulos. Si en 2022 la historia de su relación con Tommy Lee atrapó a medio mundo con la miniserie Pam & Tommy, ahora la actriz de Los vigilantes de la playa continúa dando de qué hablar con su nuevo documental para Netflix, Pamela Anderson: Una historia de amor. Una producción que ha salpicado inesperadamente a Sylvester Stallone.

Pamela Anderson confiesa durante el documental que el actor de Rocky le ofreció "un condominio y un Porsche para ser su chica número uno", dejando patidifusa a la despampanante actriz. "Yo dije: '¿Eso significa que hay una número dos?'. Él respondió: 'Esa es la mejor oferta que recibirás, cariño. Estás en Hollywood ahora".

Pero, la canadiense- estadounidense estaba en un punto muy diferente de su vida. "Yo solo quería estar enamorada. No quería nada más que eso", señala Anderson. Un adelanto del documental sobre la explosiva rubia de Hollywood que ha sido dirigido por Ryan White (The Keepers, Buenas noches, Oppy) y que llegará a Netflix el próximo 31 de enero.

La anécdota narrada por Anderson no ha dejado en muy buen lugar a Stallone, por lo que el portavoz del intérprete ha querido responder a estas palabras. "La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. El señor Stallone confirma que nunca dijo ninguna parte de esa declaración”, ha señalado para New York Post.

Estas palabras se suman al polémico extracto publicado recientemente de sus nuevas memorias Love, Pamela, donde denunciaba una agresión sexual por parte de Tim Allen. Unas acusaciones que surgen después de que ambos coincidieran en el pasado en el rodaje de Un chapuzas en casa.

"Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí con rapidez y me enseñó que iba desnudo", confesaba la norteamericana. Una historia que creaba una gran controversia y la negación una vez más del actor implicado. Parece que Anderson ya no tiene miedo a nada ni a nadie, y no está dispuesta a callar más.

